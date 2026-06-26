宋慧喬14年情斷老東家 震撼自立門戶開公司 最強心腹全跟著走
韓星宋慧喬再拋震撼彈！韓媒今（26）日爆料，她將在合作長達14年的經紀公司UAA（United Artist Agency）合約到期後正式離開，並親自成立一人經紀公司，全面掌握演藝事業。
據韓媒報導，演藝圈相關人士透露，宋慧喬結束與UAA的合作後，將以個人工作室形式重新出發，而多年來陪伴她打拚的造型師等核心工作人員，也將一同加入新團隊，成為她獨立門戶後最堅強的後盾。
宋慧喬自2012年UAA成立時便簽約加入，不僅是公司首位簽約藝人，更是旗下最具代表性的招牌女星。她與公司代表朴賢貞合作多年，從經紀人一路成為事業夥伴，如今14年合作畫下句點，也讓不少粉絲感到意外。
近年宋慧喬憑藉「黑暗榮耀」再創演藝高峰，人氣席捲全球，戲約、代言接不停。如今選擇在事業巔峰時刻自立門戶，也被外界解讀是希望進一步掌握未來發展方向，開啟演藝生涯全新篇章。
韓媒指出，她在與經紀公司UAA合約到期後，將不再續約，而是成立屬於自己的個人經紀公司，親自掌握演藝事業運作與未來規劃。 報導提到，陪伴宋慧喬多年、負責造型等工作的核心成員也會一併加入新團隊，成為她自立門戶後的重要支援力量與幕後後盾。 因為她憑《黑暗榮耀》人氣再度大漲，戲約與代言不斷，此時選擇自立門戶，被解讀為希望在事業高峰期更自主地決定發展方向。
精華 FAQ
韓媒指出，她在與經紀公司UAA合約到期後，將不再續約，而是成立屬於自己的個人經紀公司，親自掌握演藝事業運作與未來規劃。
報導提到，陪伴宋慧喬多年、負責造型等工作的核心成員也會一併加入新團隊，成為她自立門戶後的重要支援力量與幕後後盾。
因為她憑《黑暗榮耀》人氣再度大漲，戲約與代言不斷，此時選擇自立門戶，被解讀為希望在事業高峰期更自主地決定發展方向。
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