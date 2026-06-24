觀影說劇╱「片場不是養殖場」木村拓哉厭惡培養後輩說

木村拓哉認為本系列能持續掀起熱潮的關鍵魅力，在於作品的異質性。（圖／采昌提供）

由「日劇 男神」木村拓哉 領銜主演，被譽為日本 影劇圈最具話題性的警校神作「教場」，正式迎來系列最終章。值得一提的是，「教場」長年被粉絲譽為是日本演藝圈的「明星搖籃」，歷屆學生陣容星光熠熠，不少演員參演之後，都陸續躍升為晨間劇、大河劇與熱門影劇的當家主演，堪稱日本新生代演員的夢幻殿堂。

不過，當被問及是否抱持著「培育年輕演員」的心態參與「教場」演出時，木村拓哉毫不猶豫地否定這項說法：「如果我能對共演者帶來正面影響，當然很高興，但我從來不覺得自己一定要站在中心。」

木村坦言，自己其實相當排斥外界將「教場」視為培養後輩的場所，更直率表示：「我最討厭那種想法。」他甚至語出驚人地笑稱：「片場又不是養殖場。」並對此解釋：「養殖是為了提高生產效率，但演戲不是這樣。真正能通過鏡頭考驗的表演，往往不是被精心培養出來的，而是像天然野生般真實存在的東西。」

在他看來，「教場」從來不是前輩帶領後輩的教學現場，而是一場場毫不保留的實力碰撞：「這並非培育，而是一對一的對決。」至於「教場」能夠持續掀起熱潮的關鍵魅力，木村也給出令人意外的答案：「異質性」。

不過，木村也強調「教場」的「辣度」從來不是單靠一個人所完成：「那種辣度其實是在拍攝現場共同創造出來的。有了共演者之後，到底要加多少辣才會決定下來。」他認為，正因為每位演員都全力投入、彼此碰撞出真實火花，才造就出「教場」系列獨有的緊張感與臨場感。

至於跟年輕演員合作，究竟能帶來什麼樣的收穫？木村則給出令人意外的答案：「正因為學生們都拿出真正的實力與認真態度，我只要站在他們面前，自然而然地就會感受到，所有人的認真與專注，都匯聚到同一個地方，而那種力量，正是在幫助我建構『風間』這個角色。」

而正是這股力量，成為他塑造風間公親的重要養分。木村更謙虛表示，與其說是自己在塑造角色：「倒不如說，是大家全力以赴所投向的那股力量，共同創造出風間這個人物。」也正因為這樣，「教場」才能一次次誕生出令人難忘的角色與演員，並在日本影劇圈留下屬於自己的傳奇。

「電影版教場：驪歌」劇情描述在培育未來警察的封閉學校「教場」裡面，一旦被判定失格的學生，只有被殘酷淘汰的命運。懷抱夢想、野心與不可告人的秘密，第205期警校學生們迎來最嚴苛的考驗，而站在他們面前的，正是擁有敏銳洞察力、能看穿任何謊言的冷酷教官風間公親（木村拓哉飾演）。隨著學生們深藏內心的黑暗面逐漸曝光，有人被迫退學，也有人一步步被逼向崩潰邊緣，但風間對真相的追查仍未止歇。警校內部暗潮洶湧，每個人都隱藏不可言說的祕密。而在這時，十崎的妹妹紗羅遭人綁架，風間教場的畢業生們也全面展開追查，卻意外發現，綁匪似乎計畫在第205期學生的畢業典禮當天，策劃一場撼動警界的重大事件。