孫藝真曬海邊母子照 三歲萌娃基因強大「長腿像玄彬」

孫藝真(右)分享和兒子在海邊玩的母子溫馨照。（取材自Instagram）

南韓 演藝圈A咖「迫降CP」玄彬 與孫藝真 結婚後一舉一動都是焦點。孫藝真在社群平台上大方分享近況，開心地寫下「旅行的第一天」，並公開數張與寶貝兒子的海邊天倫照。畫面中孫藝真身穿休閒服飾，對著鏡頭展現招牌的甜美笑容，不時高舉雙手比出大愛心與勝利手勢，心情看起來相當愉悅，而身旁的萌娃也默契十足地模仿媽媽擺出各種逗趣Pose，溫馨畫面瞬間融化大批粉絲。

據「噓！星聞」報導，引人注目的是，這名2022年11月出生的星二代雖然臉被可愛貼圖擋住，但頂著一雙逆天長腿與驚人的高挑比例，在鏡頭前顯得格外吸睛。不少網友看過照片後紛紛驚呼，孩子完美承襲了父母的優良血統，光是散發出的整體氣場與身形，就隱約看得出玄彬與孫藝真「各像一半」的神基因，暴風抽高的模樣更讓粉絲們忍不住盛讚這根本是縮小版的玄彬。

玄彬過去受訪時就曾滿口育兒經，透露兒子已經很有主見，不僅語言表達能力強，還會清晰地說出「喜歡」或「討厭」，甚至學會了鬧彆扭，字裡行間滿是為人父的寵愛。

目前孫藝真除了享受家庭生活，也已敲定將透過 Netflix 全新影集「醜聞」及「Variety」重返螢光幕，搭檔演員陣容與題材都讓粉絲期待值爆棚。