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孫藝真曬海邊母子照 三歲萌娃基因強大「長腿像玄彬」

娛樂新聞組╱綜合報導
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孫藝真(右)分享和兒子在海邊玩的母子溫馨照。（取材自Instagram）
孫藝真(右)分享和兒子在海邊玩的母子溫馨照。（取材自Instagram）

南韓演藝圈A咖「迫降CP」玄彬孫藝真結婚後一舉一動都是焦點。孫藝真在社群平台上大方分享近況，開心地寫下「旅行的第一天」，並公開數張與寶貝兒子的海邊天倫照。畫面中孫藝真身穿休閒服飾，對著鏡頭展現招牌的甜美笑容，不時高舉雙手比出大愛心與勝利手勢，心情看起來相當愉悅，而身旁的萌娃也默契十足地模仿媽媽擺出各種逗趣Pose，溫馨畫面瞬間融化大批粉絲。

據「噓！星聞」報導，引人注目的是，這名2022年11月出生的星二代雖然臉被可愛貼圖擋住，但頂著一雙逆天長腿與驚人的高挑比例，在鏡頭前顯得格外吸睛。不少網友看過照片後紛紛驚呼，孩子完美承襲了父母的優良血統，光是散發出的整體氣場與身形，就隱約看得出玄彬與孫藝真「各像一半」的神基因，暴風抽高的模樣更讓粉絲們忍不住盛讚這根本是縮小版的玄彬。

玄彬過去受訪時就曾滿口育兒經，透露兒子已經很有主見，不僅語言表達能力強，還會清晰地說出「喜歡」或「討厭」，甚至學會了鬧彆扭，字裡行間滿是為人父的寵愛。

目前孫藝真除了享受家庭生活，也已敲定將透過 Netflix 全新影集「醜聞」及「Variety」重返螢光幕，搭檔演員陣容與題材都讓粉絲期待值爆棚。

精華 FAQ

  • 她公開了與三歲兒子在海邊的天倫照，並寫下「旅行的第一天」，畫面中母子互動溫馨，兩人還一起擺出可愛Pose，吸引大量粉絲關注。

  • 雖然孩子的臉被貼圖遮住，但他一雙逆天長腿與高挑比例十分搶眼，網友認為已看得出玄彬與孫藝真的優良基因，甚至形容像縮小版玄彬。

  • 玄彬曾透露兒子很有主見、語言表達能力強；孫藝真則除了享受家庭生活，也已確定透過Netflix新劇《醜聞》與《Variety》回歸演藝圈。

南韓 玄彬 孫藝真

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