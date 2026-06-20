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「鐵拳教育」成宋英奎遺作 李昇規悼劇中父親揭未曝光一幕

娛樂新聞組╱綜合報導
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李昇規在「鐵拳教育」中飾長期霸凌同學的國會議員之子「劉俊亨」。（取材自Insta...
李昇規在「鐵拳教育」中飾長期霸凌同學的國會議員之子「劉俊亨」。（取材自Instagram）

改編自話題網漫的Netflix全新熱播影集「鐵拳教育」上線後氣勢如虹，一舉奪下全球非英語節目收視冠軍。劇中飾演霸凌惡少「劉俊亨」的李昇規，近日接受韓媒「STARNEWS」專訪，語帶遺憾地談及在戲裡扮演其國會議員父親，卻於去年不幸離世的演技派前輩宋英奎。李昇規表示，當初他人在外地工作時偶然從新聞得知前輩離世噩耗，感到錯愕、難以置信，腦海中不斷浮現兩人在片場相處的溫暖畫面，當晚他便立刻排開所有既定行程，驅車趕往靈堂弔唁。

據「噓！星聞」報導，這部作品成為了宋英奎演藝生涯的最後遺作，劇組上下對其皆抱持著無比的敬意。李昇規感念回憶，兩人初次在妝髮美容室碰面時，貴為資深前輩的宋英奎非但毫無大牌架子，還主動熱情地與他攀談、關心他，更溫柔笑稱「你跟我女兒年紀差不多呢」，一席話瞬間化解新人的緊繃；正式對戲後，前輩更毫不吝嗇地讚賞李昇規的眼神與表情表現得很好。而根據韓媒早前報導，導演洪鍾燦受訪時也高度肯定宋英奎的敬業，透露他從劇本研讀開始就對角色展現極大的熱情，因此後製時導演特別用心捕捉宋英奎的每一個鏡頭。然而，宋英奎去年突然傳出離世消息，他坦言得知噩耗時正在剪輯第一部分，內心受到極大衝擊。

此外，李昇規也在「STARNEWS」專訪中揭開了「鐵拳教育」正片中被刪減的隱藏版幕後祕辛。他透露，劇組原本拍了一場極具視覺震撼的橋段，內容是宋英奎飾演的父親在憤怒之下，瘋狂揮舞高爾夫球桿家暴兒子，該情節最終因後製調整未收錄進正片。李昇規從角色心境深度剖析，認為這段未曝光的慘烈戲碼，解釋「劉俊亨」為何會轉變成校園霸凌者的關鍵心理源頭，正因為「劉俊亨」長期在專制權威的父親、以及選擇隱忍順從的母親這種扭曲的家庭陰影下成長，才導致角色將同樣的暴力與掌控慾，宣洩轉嫁在學校同學身上。

「鐵拳教育」是宋英奎遺作。（圖／翻攝自Netflix）
「鐵拳教育」是宋英奎遺作。（圖／翻攝自Netflix）

精華 FAQ

  • 他表示當時人在外地工作，從新聞得知噩耗後十分錯愕難以置信，腦中不斷浮現片場相處畫面，當晚便立刻取消既定行程趕往靈堂弔唁。

  • 宋英奎在劇中飾演李昇規角色的國會議員父親，這部作品也成為他演藝生涯最後的遺作。劇組與演員都對他的敬業與溫暖態度抱持高度敬意。

  • 李昇規透露原本有父親持高爾夫球桿家暴兒子的震撼戲碼，雖未收進正片，卻能補足角色成為霸凌者的心理來源，反映其在扭曲家庭陰影下成長。

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