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「鐵拳教育」金武烈曾窮到住貧民窟 愛妻陪走過低谷

娛樂新聞組／綜合報導
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金武烈一家三口幸福快樂。(取材自Instagram)
金武烈一家三口幸福快樂。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

金武烈因Netflix影集《鐵拳教育》爆紅後，昔日貧困出身與妻子尹昇娥相伴度過低谷的故事再受關注，成為演藝圈佳話。

南韓實力派男星金武烈近日憑藉Netflix影集「鐵拳教育」在全球人氣暴紅，演技備受肯定。隨著演藝事業再創巔峰，他與演員妻子尹昇娥一段感動人心的愛情故事也再度成為大眾焦點。南韓網路近日流傳一篇以「當年所有人都反對，如今結局如何？」為題的貼文，詳細回顧兩人不離不棄的過往，甚至連韓流天王G-Dragon（GD）都深受感動點讚，引發粉絲熱烈朝聖。

香港01報導，如今在螢幕前發光發熱的金武烈，過去曾有一段極為艱辛的隱藏家境。他出身貧民窟（棚戶區），早年因母親遭詐騙且父親罹病，一肩扛起家計與龐大債務。

南韓電視台SBS娛樂節目「深夜TV演藝」曾在2012年探訪金武烈在2003年至2009年的住所，當時他與母親及病父居住在空間狹窄的貧民窟，生活困頓到需靠友人接濟日常物資，並兼差送外賣、當粗工、當警衛等勞動工作，以維持生計，甚至在2010一度因家境貧困獲得軍隊免役。但他其後在2012年毅然自願入伍。

金武烈入伍後被派至前線陸軍步兵師「乙支部隊」，期間因左側膝關節內側半月板破裂而接受切除手術，雖然獲得「因病提前退伍」，但金武烈拒絕提早退伍，最後堅持完成21個月兵役。金武烈在軍隊的表現獲得多名戰友認證，有人曾透露金武烈直至退伍前一個月依然自願包辦夜間值班，更大讚他為人正直。

即便在金武烈人生最幽暗的低谷期，當時事業正順遂的演員尹昇娥卻力排眾議，堅定地陪伴在身旁，給予他最大的精神與經濟支持。金武烈隨後自願入伍洗清爭議，並於2014年退伍，兩人於2012年大方公開戀情後，歷經三年的風雨考驗，終於在2015年步入禮堂。

兩人結婚至今已邁入第11個年頭，當年的外界酸言已全數化為祝福。如今他們的兒子剛滿三歲，夫妻倆經常在社群平台上大方分享一家三口的溫馨日常，甜蜜互動羨煞旁人。

金武烈從昔日的窮小子成功逆襲為國際影星，除了自身的努力，妻子尹昇娥當年的慧眼與堅守更是成就這段佳話的關鍵。這段超越物質、雙向奔赴的絕美愛情，無疑成了演藝圈中最耀眼的模範夫妻典範。

精華 FAQ

  • 他憑藉Netflix影集《鐵拳教育》在全球人氣暴漲，演技也獲得高度肯定，因此連帶讓他的成長背景與婚姻故事重新受到討論。

  • 他出身貧民窟，母親曾遭詐騙、父親又罹病，還背負龐大債務，曾靠送外賣、做粗工與當警衛維生，生活相當拮据。

  • 尹昇娥在他事業未起、家境困難時仍堅定支持，兼顧精神與經濟陪伴，兩人公開戀情後歷經考驗，最終於2015年結婚。

香港 南韓 Netflix

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