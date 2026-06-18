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為櫻桃小丸子設計服裝 工藤靜香同款穿搭展現童心

記者梅衍儂／綜合報導
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工藤靜香穿上親手為小丸子打造的同款連身裝亮相。(記者林士傑／攝影)
工藤靜香穿上親手為小丸子打造的同款連身裝亮相。(記者林士傑／攝影)

「櫻桃小丸子原作40週年」特展18日起在台灣松菸文創園區5號倉庫登場，在開幕記者會上日本天后工藤靜香力挺站台，她此次跨界獻力「小丸子的閃耀舞台」展區設計，還特地穿上為小丸子打造的同款連身裝亮相，談到小丸子的魅力，她笑說：「我很想學習小丸子『今天不努力也可以開心、輕鬆過』的生活態度！」

工藤靜香36年前曾參與小丸子經典主題曲「大家來跳舞」演出，這次她以「小丸子和同學們組成偶像團體登上舞台」為概念，為7個角色設計服裝，她笑說：「小丸子一直都很可愛，我這次想要做比酷帥的風格，就用黑紅色搭配做出連身裝。」

她360度大方展示自己身上的穿搭，「我今天穿跟小丸子穿一樣的衣服，是我先幫小丸子設計後，特別找了裁縫來做一模一樣的，今天穿來跟大家見面」。問到最喜歡的角色，她毫不猶豫選擇主角櫻桃小丸子，「因為我常常會很努力工作，都沒有休息時間，我很想學習小丸子那種『今天不努力也可以開心、輕鬆過』的感覺」。

工藤靜香也細數每一個角色的性格，暢聊為他們量身打造的想法，「像大野、杉山他們是很好的朋友，常常一起運動，我就想了兩個造型，希望保留運動的感覺，所以一個短褲一個長褲，比較帥氣的感覺」；而美環暗戀花輪，她為了讓美環在台上可以吸引花輪的注意，特別為她設計了波點洋裝，「希望可以獲得花輪的歡心」。

小丸子的好姐妹小玉平時風格走乖乖牌路線，「這次她穿得比較亮麗，閃閃發亮，有時代感和潮流感」；個性有點陰沉的野口，工藤靜香本來想要幫她設計裙子，「但她的個性比較黑暗風，如果設計裙子她會不開心，所以我設計比較酷的感覺，和她的個性比較搭」。

工藤靜香也不忘為自己10月的演唱會宣傳，「我10月24日會回到台北開演唱會，主題是搖滾風格，我的舞台不會輸給小丸子喔」。

除了工藤靜香，日職「讀賣巨人」啦啦隊「VENUS」嗨跳櫻桃小丸子主題曲助陣。展覽則邀請曾參與BTS防彈少年團、碧昂絲、嵐等國際巨星演唱會次視覺與燈光創作的大師藤本實合作，量身打造沉浸式展區「奇想劇場」。

工藤靜香以「小丸子和同學們組成偶像團體」為概念，替7位角色設計專屬舞台服。記者林...
工藤靜香以「小丸子和同學們組成偶像團體」為概念，替7位角色設計專屬舞台服。記者林士傑／攝影

讀賣巨人啦啦隊VENUS現場帶來活力演出，以櫻桃小丸子主題曲炒熱氣氛。(記者林士...
讀賣巨人啦啦隊VENUS現場帶來活力演出，以櫻桃小丸子主題曲炒熱氣氛。(記者林士傑／攝影)

精華 FAQ

  • 她以「小丸子和同學們組成偶像團體登上舞台」為概念，替7個角色設計服裝，並用黑紅色系打造偏酷帥的連身裝風格。

  • 她認為自己常常努力工作、幾乎沒有休息時間，很想學習小丸子「今天不努力也可以開心、輕鬆過」的生活態度，因此特別有共鳴。

  • 除了工藤靜香站台與設計服裝，讀賣巨人啦啦隊VENUS也現場助陣，展覽更邀請國際級視覺與燈光大師藤本實打造沉浸式展區。

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