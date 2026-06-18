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朴信惠挺二胎孕肚登山攻頂 網友傻眼「根本不像孕婦」

記者梅衍儂／綜合報導
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朴信惠懷了第二胎。(圖／D-SHOW提供)
朴信惠懷了第二胎。(圖／D-SHOW提供)

韓星朴信惠日前宣布懷了第二胎，預計今年秋天迎接新生命，她近日透過Vlog公開近況，即便懷孕，依舊展現驚人體能與核心實力，讓不少網友直呼「根本不像孕婦」。

朴信惠日前在經紀公司YouTube頻道公開日常Vlog，影片中她一早便前往首爾峨嵯山登山。她自嘲近1年來體力下滑不少，還自嘲：「體力已經不是跌到谷底，而是跌到負數了。」透露拍完戲劇「臥底洪小姐」後，一直想開始好好照顧身體，如今終於付諸行動。

雖然嘴上喊著體力變差，但朴信惠實際表現卻相當驚人。她一路挑戰陡峭山路，最後順利登頂，之後還接受身體年齡測試。最讓人驚訝的是，她在跪姿狀態下完全不靠雙手支撐便直接起身，一次成功完成高難度動作，展現強大核心與腿部力量。

有粉絲比對發現，影片拍攝時間應是在今年4月，與她曾分享的登山照片服裝完全相同。朴信惠4月已公開懷上第二胎，因此推測拍攝時其實已經處於孕期，仍能維持如此體能狀態，更令外界佩服不已。

此外，朴信惠日前也被拍到與老公崔泰俊及兒子一同前往新加坡進行胎教旅行，期間還與裴勇俊、朴秀珍一家人同遊迪士尼郵輪，引發話題。照片中她挺著明顯孕肚，依舊氣色紅潤、笑容燦爛，展現幸福模樣。

朴信惠2022年與演員崔泰俊結婚，同年迎來長子誕生。今年4月再度宣布懷上第二胎喜訊，如今公開健康近況，也讓粉絲紛紛留言祝福，期待她平安迎接新生命到來。

朴信惠旅行時（左）被拍到孕肚。(取材自IG)
朴信惠旅行時（左）被拍到孕肚。(取材自IG)

精華 FAQ

  • 影片記錄她一早前往首爾峨嵯山登山，過程中挑戰陡坡、順利攻頂，之後還接受身體年齡測試，並展現跪姿起身的高難度動作。

  • 因為她已懷第二胎，卻仍能輕鬆登山、完成測試動作，而且起身時不靠雙手支撐就一次成功，核心與腿力都相當驚人。

  • 朴信惠2022年與崔泰俊結婚，育有一子，今年4月宣布再懷第二胎，近期也與家人赴新加坡胎教旅行，狀態健康幸福。

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