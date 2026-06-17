「鐵拳教育」彩蛋╱恐龍家長變善良 金武烈爆出「大叔笑」

金武烈在劇中飾演「教權保護局」督察羅華振。（取材自Instagram）

Netflix韓劇 「鐵拳教育」憑藉惡人伏法的痛快劇情，大獲好評。劇中由實力派演員金武烈飾演的「教權保護局」督察羅華振，以強悍作風整治校園惡霸與恐龍家長，讓觀眾直呼過癮。近日，Netflix官方驚喜釋出一段趣味宣傳影片，邀請劇中飾演「反派」、「問題學生」與「怪獸家長」的演員們集體拍片向羅教官求饒問好。看著昔日氣焰囂張的惡棍們如今個個乖巧懂事，戲裡戲外的強烈反差，讓金武烈也忍不住在辦公桌前邊看邊掩面大笑。

據「噓！星聞」報導，在釋出的彩蛋影音中，最令人驚喜的莫過於在第五集以「怪獸家長」形象令觀眾印象深刻的演員朴知研。在劇中，她飾演的「宇振媽媽」是一名極度護短、甚至不惜打壓老師的恐龍家長，最終在羅華振督察的強勢介入下踢到鐵板。

然而在影片中，朴知研脫下劇中咄咄逼人的氣勢，以溫柔平靜的模樣現身，隔空互動。她對著鏡頭親切地說：「督察，我是宇振媽媽。現在宇振爸爸也不再隨便發火了。」接著，她更幽默地補上一句叮嚀：「雖然你很忙，但請一定要照顧好健康再工作喔，不然的話……自尊心會下降的吧？」這段台詞巧妙引用了劇中的經典台詞，這種溫柔中帶刺的語氣，讓原本正經八百、試圖維持冷酷形象的金武烈瞬間忍俊不禁，先是露出驚訝神情，隨後乾脆放下手機、捂臉大笑，甚至一度害羞到無法直視螢幕，徹底露出「大叔笑」。

除了怪獸家長，影片中還出現多位被羅督察「震撼教育」過的惡霸學生，紛紛展現改邪歸正的模樣。影片一開頭，是曾在九雲高中橫行霸道的少年混混，兩人現在剪去長髮、造型清爽，笑稱自己「變得很善良」，甚至連刺青都去掉了。他們每天認真聽課，最後不忘對金武烈求饒：「以後請不要再找上門了...不要再打了，下次請我們吃好吃的吧！」讓金武烈驚訝直呼：「都變成了美少年呢！」

緊接著登場的是飾演觸法少年的閔智雄，他一出現就讓金武烈差點認不出來。影片中他突然對著鏡頭雙手高舉下跪，高喊：「以後我會善良生活的，請不要再找我了。」這種「創傷後的肌肉記憶」引發金武烈一陣爆笑。

而在劇中引發不少糾紛的女學生「芮梨」也維持著網紅人設現身，熱情地邀請羅華振教官有空去她的直播間玩，大方承諾幫忙增加粉絲數並比心，展現角色改過自新後的活潑面貌。

看完所有人的影音求饒信後，金武烈露出欣慰的笑容並逐一給予暖心評價。他稱讚少年們變瘦了、頭髮剪得好看，也答應會去看芮梨的直播。隨後，他也當場以「羅華振」的身分帥氣隔空回覆：「宇振媽媽，請不要讓自尊心下降喔！」

最後，金武烈對著所有人以及觀眾霸氣喊話：「我現在還在職喔！希望大家都能善良、好好地生活。」展現了鐵漢柔情的一面。這段戲裡戲外化學反應強烈的互動，展現了劇組演員之間的好交情，也讓粉絲看完後紛紛興奮留言：「這售後服務太強了」、「看到宇振媽媽變這麼溫柔真不習慣」、「看到大家這麼怕教官我就放心了」、「金武烈的反應太真實太帥了」。

Netflix熱門韓劇「鐵拳教育」近日公開驚喜彩蛋影片。 （取材自YouTube）