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秀英、鄭敬淏分手不單純？韓媒挖3大異狀 回頭看「真的很不尋常」

記者梅衍儂／即時報導
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秀英承認和鄭敬淏分手。（取材自NAVER）
秀英承認和鄭敬淏分手。（取材自NAVER）

南韓女團「少女時代」成員秀英和男星鄭敬淏愛情長跑14年，近日宣布分手震驚演藝圈，這對曾經的「模範情侶」神話最終遺憾結尾。而韓媒與YouTube頻道「演藝圈背後總統 李鎮浩」近日爆料，其實這段戀情的裂痕早有蛛絲馬跡，甚至有知情人士直言：「真正分手的時間點，可能比公開消息更早。」

兩人分手消息曝光起因是有眼尖網友發現，他們悄悄取消追蹤彼此社群帳號，外界揣測感情生變。隨著消息延燒，不少過往細節也被重新檢視。「演藝圈背後總統 李鎮浩」指出，有工作人員私下透露，秀英拍攝新劇「偶像瘋子」期間看起來比以往更顯疲憊、似乎藏著不少心事，「當時只覺得可能是入戲太深，如今知道分手消息後，大家才恍然大悟，原來早有徵兆」。

另一個引發熱議的細節，則是鄭敬淏去年底到少女時代孝淵的YouTube節目作客，近20分鐘的訪談幾乎都未提及秀英，對比他過去相當大方分享戀愛日常，似乎過於低調，也讓不少粉絲事後直呼「現在回頭看，真的很不尋常」。

業界盛傳雙方對於公開分手的態度大不相同，鄭敬淏想要低調處理，希望將影響降到最低；秀英則希望盡快正式對外說明，避免外界過度揣測。

精華 FAQ

  • 起因是網友發現兩人悄悄取消追蹤彼此社群帳號，隨即引發感情生變的猜測。之後媒體又翻出過往細節，讓分手傳聞迅速延燒並獲得更多關注。

  • 爆料指出，秀英拍攝新劇時看起來比以往更疲憊，似乎藏著心事；另外鄭敬淏去年底上節目時，近20分鐘幾乎沒提秀英，和以往作風相比相當反常。

  • 業界盛傳鄭敬淏希望低調處理，盡量把影響降到最低；秀英則傾向盡快對外正式說明，避免外界持續揣測，因而被解讀成雙方處理方式出現分歧。

南韓 YouTube

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