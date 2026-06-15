「愛上女主播」蔡琳首揭與高梓淇離婚真相：不想當怨婦

蔡琳（左）和高梓淇（右）在2020年結束6年婚姻。（取材自微博）

韓劇 「愛上女主播」女星蔡琳有過2段婚姻，與中國男星高梓淇於2014年結婚，並在2020年結束6年婚姻，隨後蔡琳帶著兒子回南韓 。近日蔡琳在節目中首次公開談及與高梓淇離婚原因。她坦言長期婚姻磨耗讓她身心俱疲，最終選擇結束關係。

蔡琳在節目中直言，自己並不想成為每天生活在爭吵中的人，也不希望變成情緒失控的母親。她表示：「我不想成為一個每天生活在爭吵裡的怨婦，也不想變成一個很凶的媽媽，我的能量被消耗光了，我覺得一個人生活挺好的，為什麼一定要從男人身上尋找幸福？」她強調，離婚並非一時衝動，而是長期累積後的理性選擇。

談及婚姻破裂的背景因素，語言與文化差異被視為首要障礙。兩人婚後長期依賴翻譯軟體溝通，難以進行深入交流，導致情感連結逐漸減弱。

此外，定居選擇與家庭責任也成為重要分歧點。蔡琳在產後一度出現情緒低落，希望返回南韓生活並重新適應環境，但高梓淇因需照顧罹癌且行動不便的母親，加上事業重心仍在中國，無法長期離境。雙方對未來生活地點無法取得一致，最終導致長期分居。

長時間的分隔兩地也讓婚姻關係持續惡化。高梓淇因拍戲及照顧家人，無法在蔡琳產後情緒低潮時提供足夠陪伴，使雙方矛盾逐漸累積。加上疫情期間跨國移動受限，見面機會進一步減少，感情裂縫難以修補。

蔡琳也提到，產後曾經歷情緒低潮與心理壓力，在最需要支持的階段未能獲得充分陪伴，使她對婚姻關係產生更多思考。她最終選擇離婚，是希望走出壓抑狀態，避免在不健康關係中消耗自我。