因爭議婉拒…「鐵拳教育」男主原是他 金南佶錯失夯劇

金南佶是備受網友喜愛的南韓演技派男星。（取材自Instagram）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金南佶原為《鐵拳教育》男主第一人選，後因爭議婉拒邀約。

金南佶原為《鐵拳教育》男主第一人選，後因爭議婉拒邀約。 重點二： 導演洪鍾燦強調選角流動正常，並稱與金南佶無嫌隙。

導演洪鍾燦強調選角流動正常，並稱與金南佶無嫌隙。 重點三：金武烈接棒演出後受訪謙遜，還公開表達對金南佶敬意。

金武烈主演改編自爭議網路漫畫的 Netflix 影集「鐵拳教育」在影音串流平台上架頻傳奪冠捷報，然而近期金武烈其實並非該劇男主角第一人選，男星金南佶在籌備階段，因爭議婉拒邀約的往事被提及。

「噓！星聞」報導，曾與金南佶攜手合作經典劇「名不虛傳」的導演洪鍾燦談及此事，他坦言每部作品在尋找核心角色時，選角考量都是極其繁複且流動的過程。洪鍾燦大方盛讚金南佶是一位不可多得的優秀演藝人員，雙方不僅毫無疙瘩，私底下更維持著相互激勵的良好情誼，並期待未來能有再度攜手合作的契機。

除了導演大方回應，接棒擔綱劇中男主角「羅華振」的實力派演員金武烈，在接受「StarNews」訪問時也顯得相當謹慎與謙遜。金武烈語帶尊敬地表示，自己私底下其實是金南佶的忠實影迷，特別崇拜對方在電影「無賴漢」中的爆發力演出。對於外界不斷放大選角更迭的討論，他坦言深怕對前輩造成無謂的困擾，並強調演藝圈中選角順位變動本是職場常態；他透露雖然兩人僅在私下聚會中有過數面之緣，但當時就深刻感受到金南佶給予的溫暖與體貼，字裡行間充滿對前輩的景仰。

外界傳言似乎完全不影響這位大叔影帝的好心情，現年45歲的最佳男主角金南佶近日在個人社群平台上大秀私密生活點點滴滴。他曬出一張在鬧區街頭散步的逗趣合照，畫面中的他身著極具親和力的休閒便服與布鞋，毫無明星架子地從背後雙手環抱同行摯友，並搞笑配文寫下「這死罪般的愛！」幽默展現私底下調皮、真性情的一面。這種兼具專業風骨與反差萌的人格特質，也讓粉絲再度被他的私服魅力給深深折服。