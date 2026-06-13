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福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

記者李姿瑩／即時報導
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福原愛。(取材自微博)
福原愛。(取材自微博)

37歲日本桌球名將福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，與「橫濱男」A先生再婚生子。近日福原愛時隔近3年重返日本關西電視台錄製綜藝節目，首度公開與現任丈夫的相識、再婚過程以及婚後生活點滴。

福原愛透露，其實她和現任丈夫早在學生時代就已認識，彼此算是熟人。當年她因離婚風波及輿論攻擊而身心俱疲，甚至低潮到足不出戶時，對方一直陪伴在她身邊，耐心傾聽她的煩惱，給予她許多支持與力量，兩人的關係也因此逐漸升溫，最終順其自然成為夫妻。

談及再婚契機，福原愛坦言，並沒有一般人印象中的浪漫求婚橋段。她笑說：「老公其實沒有正式向我求婚。」反而是婆婆的一句話成了關鍵。婆婆曾建議她：「如果可以的話，還是正式登記結婚比較好。」於是兩人簡單討論後便決定步入婚姻。

至於結婚日期的選定，福原愛表示過程十分隨性，「我們只是看著日曆，討論哪一天比較好，就這樣決定了。」讓主持人聽完相當驚訝。

福原愛說，決定再婚最重要的原因，是現任丈夫擁有極高的情緒穩定度。「我什麼話都可以跟他說，他從來不會責怪我，也不會讓人生氣。」她坦言，另一半願意傾聽、不輕易否定她，讓她感到非常安心與感激。

至於老公的真實身分，福原愛透露對方是一名普通上班族，但非常熱愛料理，平時家中大多由他掌廚，不僅會親自挑選食材、購買肉品，還擅長製作墨西哥玉米餅（Tacos）。每當朋友到家中作客，他也會親自下廚招待。福原愛還形容丈夫「長得很有異國風情」，引來主持人開玩笑問道：「難道長得像墨西哥人嗎？」

此外，談到曾經喧騰一時的網路負面聲浪，福原愛回憶，丈夫為了不讓外界評論影響生活，乾脆直接將新聞與社群相關APP刪除，並建議她也不要再頻繁關注負面消息。她坦言，過去每天早上都會習慣性看新聞，但看到與自己相關的負面報導後，心情總會變得低落，如今已逐漸改掉這個習慣，希望把重心放回家庭與生活本身。

精華 FAQ

  • 她說再婚並沒有浪漫求婚橋段，而是婆婆建議先正式登記，兩人簡單討論後就決定結婚，日期也只是看日曆隨性挑選。

  • 福原愛表示，丈夫在她離婚風波後一直陪在身邊，耐心傾聽煩惱、給予安慰與力量，且從不責怪她，讓她感到安心。

  • 她透露丈夫是普通上班族，平時很愛下廚，會挑食材、買肉品，也擅長做Tacos，朋友來家裡時常由他親自招待。

江宏傑 福原愛 日本

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