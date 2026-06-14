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福原愛綜藝節目曝再婚祕辛 認了被罵到不敢出門

記者李姿瑩／綜合報導
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福原愛在節目中暢談再婚後的生活。（取材自X）
福原愛在節目中暢談再婚後的生活。（取材自X）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：福原愛登談話節目，罕見公開近年低潮與再婚經過。
  • 重點二：她坦言曾因輿論壓力害怕出門，日常採買多靠網購。
  • 重點三：懷孕期間進修美甲學校，分享從選手到學生的新生活。

日本桌球國手福原愛近日登上日本關西電視台談話綜藝節目，相隔3年再度重返小螢幕。已於2025年再婚、並在今年4月宣布誕下第3胎的她，罕見公開分享近年的生活低潮、再婚經過，以及成為美甲學生的新身分。

節目一開場，福原愛便主動表示：「這幾年給大家帶來不少風波，真的很抱歉。」由於主持人岡村隆史從福原愛4歲時就訪問過她，兩人一見面便聊起許多往事，氣氛宛如老朋友重逢。福原愛也首度坦承，自己過去幾年曾經歷相當艱難的時期。

福原愛透露，先前有段時間一度對外出產生恐懼感，幾乎不敢踏出家門，日常採買幾乎全靠網購。談到感情生活，福原愛公開再婚祕辛。分享與現任丈夫相識、交往到步入婚姻的過程，特殊的戀愛經歷甚至讓共同主持人石田明忍不住驚呼：「竟然還有這種發展模式？」

除了家庭生活外，福原愛也分享自己在懷孕期間，跑去念了美甲專門學校。她表示，自己從20歲左右就迷上美甲，「選手時代幾乎沒有機會打扮自己，不能隨意穿漂亮衣服、也很少有時間做其他事情，美甲成了我唯一能夠享受的時尚與放鬆時光。在以比賽為中心的生活裡，做指甲是唯一能喘口氣的時間，因此我愈來愈喜歡美甲」。

精華 FAQ

  • 她在日本關西電視台談話綜藝中，談到近年的生活低潮、再婚經過，以及懷孕期間去念美甲專門學校，並首次較完整地回顧這段時間的心境與轉變。

  • 福原愛表示，過去幾年因為外界批評與風波不斷，心理壓力很大，曾一度對外出產生恐懼，幾乎不敢踏出家門，日常採買也多半依賴網購完成。

  • 她說自己從二十歲左右就喜歡美甲，因選手時代受訓與比賽限制，很少能打扮自己；做指甲成了少數能放鬆的時光，因此懷孕時選擇進修美甲。

福原愛 日本

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