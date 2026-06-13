產後首露面 福原愛公開再婚秘辛「認了一度不敢出門」
前日本桌球國手福原愛13日登上日本關西電視台談話綜藝節目「おかべろ」，相隔3年再度現身電視節目。已於2025年再婚、並在今年4月宣布誕下第三胎的她，罕見公開分享近年的生活低潮、再婚經過，以及成為美甲學生的新身分。
節目一開場，福原愛便主動表示：「這幾年給大家帶來不少風波，真的很抱歉。」由於主持人岡村隆史從福原愛4歲時就曾訪問過她，兩人一見面便聊起許多往事，氣氛宛如老朋友重逢。福原愛也首度坦承，自己過去幾年曾經歷相當艱難的時期。
福原愛透露，先前有段時間一度對外出產生恐懼感，幾乎不敢踏出家門，日常採買幾乎全靠網購。談到感情生活，福原愛首度公開再婚秘辛。她分享與現任丈夫相識、交往到步入婚姻的過程，特殊的戀愛經歷甚至讓共同主持人石田明忍不住驚呼：「竟然還有這種發展模式？」
除了家庭生活外，福原愛也分享自己在懷孕期間，竟然跑去念了美甲專門學校，她表示，自己從20歲左右就迷上美甲。「選手時代幾乎沒有機會打扮自己，不能隨意穿漂亮衣服、也很少有時間做其他事情，美甲成了我唯一能夠享受的時尚與放鬆時光。在以競技為中心的生活裡，做指甲是唯一能喘口氣的時間，因此我愈來愈喜歡美甲。」
她是在相隔三年後再次現身日本關西電視台談話節目，並在節目中主動致歉，談到這幾年因風波承受的壓力與生活變化。 她坦言曾有一段時間對外出感到恐懼，幾乎不敢踏出家門，日常採買多半依靠網購，顯示當時情緒與生活都受到很大影響。 福原愛首度公開再婚過程，還提到自己在懷孕期間去讀美甲專門學校，因為選手時代少有打扮機會，美甲成了她放鬆的重要興趣。
精華 FAQ
她是在相隔三年後再次現身日本關西電視台談話節目，並在節目中主動致歉，談到這幾年因風波承受的壓力與生活變化。
她坦言曾有一段時間對外出感到恐懼，幾乎不敢踏出家門，日常採買多半依靠網購，顯示當時情緒與生活都受到很大影響。
福原愛首度公開再婚過程，還提到自己在懷孕期間去讀美甲專門學校，因為選手時代少有打扮機會，美甲成了她放鬆的重要興趣。
上一則