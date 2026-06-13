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「鬼怪」相隔10年全員合體分享祕辛 孔劉、金高銀都哭了

記者李姿瑩／綜合報導
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韓劇「鬼怪」演員李棟旭（左起）、劉寅娜和金高銀、孔劉再聚首。（圖／Hami Vi...
韓劇「鬼怪」演員李棟旭（左起）、劉寅娜和金高銀、孔劉再聚首。（圖／Hami Video提供）

經典韓劇「孤單又燦爛的神—鬼怪」（以下簡稱「鬼怪」）四大主演孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜暌違10年全員螢幕合體，錄製「鬼怪十周年之旅」，一起重返劇中重要拍攝地江陵，分享當年拍攝祕辛與珍貴回憶。

在最新公開的預告中，四人重聚後的第一件事竟然是互虧。金高銀出發前就預言這趟旅行恐怕會「亂成一團」，結果眾人見面不到幾分鐘立刻開始鬥嘴模式。李棟旭一戴上黑色帽子，瞬間切換回經典「陰間使者」人格，脫口就是劇中熟悉台詞，逗得全場笑翻；金高銀與劉寅娜則聯手狂虧兩位哥哥，讓孔劉、李棟旭招架不住。

「地獄使者CP」李棟旭與劉寅娜的火花依舊，兩人先疑似公然起爭執，遭金高銀勸告：「你們兩個不准吵架。」劉寅娜還悄悄幫李棟旭戴上帽子，看起來要幫他好好打扮，沒想到李棟旭一把抓下來苦笑大喊：「這不是相機保護套嗎！？」孔劉男神形象也險些不保，民宿閣樓天花板容納不下他184cm的身長，堂堂「鬼怪」上演撞到頭痛到在地上滾的荒唐畫面，四人私下自然互動將在鏡頭前毫無保留呈現。

談到「鬼怪」對自己的意義時，孔劉感性表示：「那是我人生中最燦爛的一個冬天。」劉寅娜則形容：「不管過了多久，都像被固定在記憶裡一樣，隨時都能回到當時。」而當眾人聊起10年前一起拍攝的日子時，氣氛也逐漸從歡笑轉為感傷。金高銀忍不住感嘆：「我們真的有很好的團隊默契，是因為彼此都在，才能一起撐過來。」一旁的劉寅娜聽完也紅了眼眶，看著孔劉哽咽說道：「我覺得哥哥好像是我們所有人的鬼怪。」

預告尾聲更捕捉到孔劉眼眶泛紅、金高銀當場落淚的畫面，讓觀眾光看預告就已經激動不已。從蕎麥花、紅圍巾到海邊燈塔，一個個經典元素即將重新被喚醒，也讓這部創下20.5%收視紀錄的傳奇韓劇，再度掀起席捲全亞洲的回憶殺。 

孔劉和金高銀互動讓人一秒回到韓劇中。（圖／tvN 提供）
孔劉和金高銀互動讓人一秒回到韓劇中。（圖／tvN 提供）

劉寅娜和李棟旭也站上經典位置。（圖／tvN 提供）
劉寅娜和李棟旭也站上經典位置。（圖／tvN 提供）

精華 FAQ

  • 孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜為錄製「鬼怪十周年之旅」再度合體，並一起重返江陵等劇中重要拍攝地，回顧當年拍攝秘辛與珍貴回憶。

  • 四人一見面就立刻進入互虧模式，李棟旭重現陰間使者感覺，金高銀與劉寅娜則聯手調侃兩位哥哥，現場充滿熟悉又好笑的火花。

  • 在回顧十年前合作時，孔劉感嘆那是人生最燦爛的冬天，金高銀與劉寅娜也相繼哽咽落淚，讓觀眾感受到劇組深厚默契與真摯情誼。

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