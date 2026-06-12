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觀影說劇／韓導延尚昊「屍速禁區」反思AI 一洗前作汙名

記者廖福生／綜合報導
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「屍速禁區」是全智賢暌違11年再度主演的電影作品。(圖／車庫娛樂提供)
「屍速禁區」是全智賢暌違11年再度主演的電影作品。(圖／車庫娛樂提供)

AI摘要

文章摘要整理：

延尚昊以《屍速禁區》重返喪屍題材，藉由進化喪屍與AI隱喻引發討論，雖獲坎城掌聲，卻仍難超越《屍速列車》的經典高度。

南韓導演延尚昊曾在2016年執導電影「屍速列車」驚艷國際，但他相隔四年推出續作「屍速列車：感染半島」卻慘遭滑鐵盧，負評如潮。沉寂六年的新作「屍速禁區」在坎城影展世界首映獲好評，總算一洗前作汙名。

綜觀延尚昊的「活屍宇宙」，技驚四座的「屍速列車」不僅在劇情編排、畫面的壓迫感，以及人物情感描述都立下難以超越的完美標竿，當年電影兼具人性深度與絕望的壓迫感，至今仍令人難忘。不過續集「屍速列車：感染半島」雖延續前部劇情主幹，但故事刻意製造悲情最後淪為煽情的編排，反倒令人大失所望。

延尚昊把新作「屍速禁區」的活屍世界觀注入全新視野，透過「群體資訊共享系統」讓喪屍經過演化擁有學習、成長與溝通能力，嶄新的喪屍可說是超越「屍速列車」。同時延尚昊透過對喪屍的描繪，探討現今因AI發展而產生劇烈變化的社會，將對於未知所產生的恐懼不安，投射於充滿喪屍的大樓內，創造出絕望、窒息的人間煉獄。

只是「屍速禁區」在角色厚度上，與「屍速列車」相比仍顯單薄，延尚昊找來了暌違11年再演電影的全智賢，她在片中萬夫莫敵的動作場面實屬上乘，且在多場與喪屍追逐的橋段，皆能看出導演大場面調度的功力。但對照「屍速列車」當年營造的窒息恐懼與情感共鳴，「屍速禁區」的角色支線，尾韻上仍顯疲乏，難比當年孔劉一戰封神的高度。

整體而言，「屍速禁區」已證明延尚昊仍是當今最具代表的喪屍電影導演之一，光是今年坎城影展午夜單元放映後掀起長達七分鐘掌聲，顯示喪屍題材依舊擁有強大魅力。只可惜「屍速列車」當年帶給觀眾的恐懼、絕望與情感衝擊早已成為難以逾越的高牆。對延尚昊而言，最大的敵人從來不是市場，而是曾經創造經典的自己，如何再次超越巔峰，或許會是他終其一生都得面對的課題。

池昌旭在片中有多場精采的動作戲。(圖／車庫娛樂提供)
池昌旭在片中有多場精采的動作戲。(圖／車庫娛樂提供)

精華 FAQ

  • 因為他前作《屍速列車：感染半島》口碑失利，而新片在坎城影展首映獲得好評，證明他仍具掌控喪屍題材與大場面調度的能力，也重新建立觀眾期待。

  • 電影設計出能透過群體資訊共享而學習、成長與溝通的喪屍，並借此映照AI快速發展下的未知恐懼，將社會焦慮投射到封閉大樓中的生存危機。

  • 文章肯定全智賢久違登上大銀幕的動作演出，也稱讚追逐場面與調度精彩；但角色塑造仍偏單薄，情感與餘韻不足，整體難比《屍速列車》的衝擊力。

坎城影展 南韓

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