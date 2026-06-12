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金武烈「鐵拳教育」暴紅 好萊塢硬漢約翰希南曬照認證

娛樂新聞組／綜合報導
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金武烈硬漢演技被封為「南韓約翰希南」。(取材自Instagram)
金武烈硬漢演技被封為「南韓約翰希南」。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

約翰希南在Instagram貼出金武烈照片，讓網友驚呼兩人宛如亞洲雙胞胎；金武烈也幽默回應，並因新劇《鐵拳教育》的人氣再度升溫。

在全球坐擁超過2100萬網友追蹤的好萊塢硬漢明星約翰希南（Korean John Cena），近日在其官方Instagram上無預警分享了一張南韓男星金武烈的宣傳照片，瞬間引爆網友熱議。該貼文讓粉絲驚呼根本是「官方認證亞洲雙胞胎」。

噓！星聞報導，原來是金武烈主演Netflix新影集「鐵拳教育」暴紅後，網友指其俐落造型、精壯體格、硬漢表現像是「南韓約翰希南」，沒想到這波迷因真的傳到本尊耳中。而約翰希南曬照後，金武烈也現身該貼文下方幽默留言，將約翰希南在WWE格鬥場上的招牌挑釁金句「你看不見我（You Can't See Me）」巧妙改寫為「你現在看得到我了（Now you can see me）」，掀起網友熱議。

這令人驚喜的夢幻聯動不僅在網路上掀起討論，也讓「鐵拳教育」劇劇組陷入沸騰。根據韓媒「體育京鄉」報導，「鐵拳教育」導演洪鍾燦於受訪時透露，金武烈本人看到這個跨海大驚喜後興奮不已，第一時間就親自把該貼文分享到劇組的群組中。洪鍾燦笑稱，自己愈看也愈覺得兩人神韻異常相似，做為影視創作者，看到作品男主角能獲得如此世界級的矚目，感到無比欣慰與自豪。

44歲的金武烈出道多年，是跨足電影、電視、音樂劇的多棲實力派。私底下的金武烈是位不折不扣的運動狂熱者，在拍攝電影「黑道家族」時，因為對馬東石的拳擊動作印象深刻而開始苦練拳擊，甚至在海外參加柏林影展時，還曾在飯店健身房接受馬東石長達一小時的親自指導。

精華 FAQ

  • 因金武烈主演Netflix新影集《鐵拳教育》暴紅，網友認為他神似約翰希南，連本尊也被這波迷因吸引，才在Instagram曬照，形成跨海互動熱潮。

  • 金武烈把約翰希南的招牌金句「You Can't See Me」改寫成「Now you can see me」，以幽默方式回應這次被本尊認證的驚喜互動，立刻引發討論。

  • 導演洪鍾燦表示，金武烈看到貼文後非常興奮，還立刻分享給劇組群組；他也認為兩人神韻相當相似，對作品受到世界級關注感到欣慰又自豪。

好萊塢 南韓 Netflix

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