黃仁勳上韓綜聊用人最重「慷慨品格」 感動劉在錫
Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳近日登上南韓綜藝節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」，和主持人劉在錫聊到用人標準，認為AI時代不缺天才，「慷慨的人」才珍貴。兩人妙語如珠的互動，笑翻觀眾。
聊到企業文化時，黃仁勳感嘆如今人工智慧時代，高智商早已不是最稀缺的能力，真正讓他願意錄用、並認為最珍貴的特質是「慷慨（Generosity）」。
黃仁勳認為的慷慨，就是「我由衷希望你成功」，他談到：「有些心胸狹隘的人，看到別人成功時心裡會很不舒服。但對我來說，不管是昨晚去的那家烤肉店，還是炸雞店，當看到他們生意興隆、大獲成功時，我打從心底為他們感到高興。」
因此他特別重視慷慨這項特質，「所以，你要尋找那些擁有真正慷慨、真正善良品格的人，這才是無價的。這樣的人無論去到哪裡都會成功，對團隊來說也是巨大的資產。你應該讓自己周圍充滿這樣的人」。
劉在錫聽完深受感動，他表示，在愈來愈強調個人成就與競爭的社會裡，黃仁勳最終強調的價值，並不是擊敗別人，而是「攜手共進」。劉在錫更坦言，自己一定會把這段話分享給身邊的人，「這幾句話我真的要刻在心裡」。
他認為不是高智商或天才能力，而是「慷慨」與善良的品格。這種人會真心希望別人成功，對團隊也更有價值。 他把慷慨定義為由衷希望他人成功，不會因別人成就而感到不舒服，反而會替對方高興，並認為這是無價的特質。 劉在錫表示深受感動，認為這番話強調的是攜手共進而非擊敗他人，並坦言自己一定會把這些話分享給身邊的人。
精華 FAQ
他認為不是高智商或天才能力，而是「慷慨」與善良的品格。這種人會真心希望別人成功，對團隊也更有價值。
他把慷慨定義為由衷希望他人成功，不會因別人成就而感到不舒服，反而會替對方高興，並認為這是無價的特質。
劉在錫表示深受感動，認為這番話強調的是攜手共進而非擊敗他人，並坦言自己一定會把這些話分享給身邊的人。
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