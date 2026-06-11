朴信惠挺孕肚遊新加坡 裴勇浚一家驚喜同行 私交曝光

裴勇浚（右）與朴秀真（左）被直擊帶著小孩出遊新加坡。(取材自Instagram)

韓流巨星夢幻聯動！根據新加坡 「聯合早報」報導，久未在螢光幕前露面的男神「勇樣」裴勇浚，日前攜手愛妻朴秀真，與明星夫妻檔朴信惠 、崔泰俊，在新加坡樟宜機場被當地民眾野生捕獲，兩對銀色夫妻「同框度假」的罕見畫面瞬間在網路上瘋傳。

綜合媒體報導，目擊者指出，7日下午在新加坡樟宜機場第四航廈，驚見兩家庭低調現身。照片中，現年54歲的裴勇浚雖戴著棒球帽與口罩，但招牌眼鏡依舊搶眼，他一邊拉著行李，一邊貼心牽著兒女，暖爸模樣破表；身旁的朴秀珍則身穿白襯衫、短褲，展現凍齡美貌。緊跟在後的則是正懷著第二胎的女神朴信惠，她頭戴漁夫帽低調隨行，藏肚完美，不論背面或側面都幾乎看不出來。老公崔泰俊則負責推著滿載行李的推車，四歲大兒子更俏皮地坐在行李上，畫面相當溫馨。

這場看似沒有交集的巨星同遊，隨後被起底背後的「驚人緣分」。根據韓媒10asia報導，崔泰俊今年2月甫加盟經紀公司「Blitzway」，而裴勇浚正是該公司的主要大股東之一。

另外，朴信惠與朴秀真因2013年合作戲劇「鄰家花美男」結緣，兩人雖相差五歲，但私下相處自然，如今戲劇播畢13年，她們一直保持聯絡，這次兩家人同遊新加坡，讓劇迷直呼「沒想到感情這麼好」、「朴信惠人脈真的很廣」，還有不少粉絲驚喜表示「好久沒看到朴秀真了」。

韓流巨星裴勇浚與妻子朴秀真、朴信惠與丈夫崔泰俊，被目擊一同現身新加坡旅行。（取材自微博）