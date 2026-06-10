觀影說劇╱「驀然回首」真人版 雙主演二搭 海報亮相

「驀然回首」作畫版前導海報。（圖／車庫娛樂提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 是枝裕和執導《驀然回首》真人版，兼任編劇與剪輯。

是枝裕和執導《驀然回首》真人版，兼任編劇與剪輯。 重點二： 出口夏希與蒔田彩珠再度共演，分飾藤野與京本。

出口夏希與蒔田彩珠再度共演，分飾藤野與京本。 重點三：童年版由七瀨楓莉、岡田六花出演，導演高度肯定。

漫畫家藤本樹動人之作「驀然回首」真人版電影，由是枝裕和導演一手包辦導演、劇本、剪輯，近日正式揭曉本作的雙主演卡司，將由出口夏希（飾藤野）、蒔田彩珠（飾京本）擔綱，以及飾演童年時期的七瀨楓莉（飾藤野）、岡田六花（飾京本）。

出口夏希表示：「兩人一起追逐夢想、全力向前、只能不斷前進的模樣，以及作品中滿溢的真誠與專注，深深地打動了我。」蒔田彩珠則表示：「『藤野』與『京本』各自面對無數阻礙，卻仍為了所愛之事振作起來、向前邁進的模樣，我記得這部分讓我深感共鳴。」兩人從開拍約4個月前就開始練習漫畫創作，為拍攝做準備。

這是兩人繼是枝裕和導演所執導的Netflix影集「舞伎家的料理人」後，再次共演的作品。彼此建立深厚的信任感，並共同完成以秋田縣仁賀保市為中心的長期外景拍攝作業。

是枝裕和導演也分享對於兩位主演的看法，對於出口夏希，他提到了從4年前認識她以來的成長：「她的成長與始終如一的天真燦爛並存，是非常迷人的特質，她完美地詮釋了藤野這個角色。」

而對於蒔田彩珠，導演則說：「讀完漫畫原作後，我曾與蒔田演員見面，當時我對她說：『如果有機會翻拍這部作品，就拜託妳演京本。』我覺得能安心地把京本交給她。」導演對於兩位演員完美詮釋故事核心角色的表現給予高度讚賞。

此外，同時也公布飾演「藤野」與「京本」童年時期的演員。是枝裕和導演在多位甄選者中，一見面便確信「非這兩人莫屬」的，是七瀨楓莉（飾童年時期的藤野）與岡田六花（飾童年時期的京本）。兩人拍攝「驀然回首」時皆為11歲的小學五年級生，生日僅相差一天。

本作是七瀨演員的出道作，是枝裕和導演表示：「她開朗、落落大方、自然的姿態正是『藤野』本人！」是和角色形象極為契合的選角。而對於岡田六花，是枝裕和導演也給予高度評價：「隨著拍攝進行的過程，她表現得愈來愈好，讓我不禁心想：『還想再多看看她的表現呢』，她的戲分也比原本預定的增加了不少。」