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鄭敬淏、秀英14年情斷 算命師早預言無夫妻緣：女神恢單追求者爆多

記者陳穎／即時報導
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鄭敬淏與崔秀英交往14年分手。(摘自TV Report DB)
鄭敬淏與崔秀英交往14年分手。(摘自TV Report DB)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：明道令去年底盲測算命，曾言鄭敬淏與秀英看不出夫妻緣。
  • 重點二：他預測兩人雖交往久且像朋友，感情仍可能走向分手。
  • 重點三：韓媒證實分手後，網友翻出影片，直呼其預言準得驚人。

曾精準預測韓國喜劇女星朴娜勑陷入演藝事業危機、引發網路熱議的知名巫師「明道令」（명도령），近日再度成為焦點。隨著演藝圈代表性長跑情侶鄭敬淏與崔秀英傳出分手消息，網友發現他早在去年底便曾預言兩人感情恐難修成正果，驚人巧合再度掀起討論。

去年12月，YouTube頻道「善良的巫師們」（착한 무당들）上傳一支影片，邀請明道令根據鄭敬淏與崔秀英的出生年月日，進行不透露身分的「盲測式算命」，分析兩人的個性、感情狀況及未來發展。

影片中，明道令形容鄭敬淏是個個性固執、追求完美的人，但內心重情重義，也希望以正直的方式生活；至於崔秀英，則被描述為崇尚自由、主見強烈，且希望對方能更多配合自己的人。

談到兩人的感情時，明道令指出：「這段戀情應該已經維持很長一段時間，兩人相處像朋友般自在，但看不出夫妻緣。」他進一步表示，這段關係恐怕難以走向婚姻，「感情中有分手運勢，感覺不久後就可能分開」。

更引發熱議的是，他當時還進一步分析指出，女方有結婚意願，但男方因家庭因素等問題，對婚事較為猶豫且不願急於推進。他甚至預測，如果兩人真的分開，「男方的婚事可能會再往後延，但女方身邊一直不乏追求者，分手後不久便可能出現新的婚姻緣分」。

隨著韓媒9日報導，鄭敬淏與崔秀英在公開戀愛14年後，因工作繁忙、聚少離多，決定回歸好友與同事關係，這段舊影片也被網友翻出朝聖，直呼明道令的預測準確得令人起雞皮疙瘩。

明道令近期因成功預測朴娜勑陷入爭議而聲名大噪。朴娜勑日前接連捲入前經紀人求償訴訟、房產假扣押申請，以及涉嫌接受無照醫療人員進行非法醫療行為與開立抗憂鬱藥物等風波，最終宣布暫停演藝活動。

而在相關事件爆發前三周，明道令就曾在節目中分析朴娜勑命盤時表示，她「虛榮心與慾望較強」，並警告將出現名譽受損的運勢，「會成為眾人議論焦點，原本良好的形象可能在一瞬間崩塌，甚至因負面輿論而人氣下滑」。

精華 FAQ

  • 他在盲測算命中表示，兩人相處雖像朋友般自然，但看不出夫妻緣，感情中帶有分手運勢，推測這段長跑戀情未必能順利走向婚姻。

  • 韓媒報導指出，兩人因工作行程繁忙、聚少離多，已決定從公開戀人關係回到好友與同事身份，正式結束維持14年的感情。

  • 他先前曾準確預測朴娜勑將陷入演藝危機，如今又提前說中鄭敬淏與秀英感情可能分開，因此被網友視為命盤判斷相當神準。

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