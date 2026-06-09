戲說從頭／害怕孩子太像自己 李民基不婚不生

李民基在韓劇「變臉計劃」飾演頂尖整形外科醫師「車正宇」。(圖／中天娛樂台提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李民基在新劇中飾演整形外科醫師，結合醫療懸疑與犯罪追查。

李民基在新劇中飾演整形外科醫師，結合醫療懸疑與犯罪追查。 重點二： 劇情以外貌、身分創傷與性別認同切入，題材新鮮且具社會議題性。

劇情以外貌、身分創傷與性別認同切入，題材新鮮且具社會議題性。 重點三：李民基坦言不婚不生，韓智賢則期待成家，兩人觀念形成對比。

結合醫療、懸疑與犯罪元素的韓劇 「變臉計劃」（Face Me），由演技派男星李民基攜手因「Penthouse上流戰爭」走紅的韓智賢共同主演。該劇以整形外科醫師與刑警聯手追查案件為主軸，透過一樁樁與外貌、身分及創傷有關的案件，探討社會議題與人性面向。

劇中，李民基飾演擁有神級技術的整形外科醫師「車正宇」，原本在醫界享有盛名，卻因一場意外導致人生陷入低潮，並捲入接連發生的神祕案件。之後他與韓智賢飾演的重案組刑警「李敏馨」攜手合作，透過重建手術協助受害者，也逐步揭開案件背後不為人知的真相。

有別於一般醫療劇，「變臉計劃」以整形外科作為切入點，劇情涵蓋身分偽裝、家庭暴力創傷重建及性別認同等議題，透過不同案件呈現外貌與人生之間的複雜關聯，題材相當新鮮。

劇中車正宇擁有驚人的觀察能力，甚至能從細微變化看出整形痕跡，展現近乎神乎其技的專業判斷。然而這位看似冷靜理性的醫師，私下卻透過擊劍紓解壓力，形成鮮明反差。

過去憑藉多部愛情作品累積高人氣的李民基，曾被外界封為「浪漫喜劇專業戶」。不過他笑說，自己已經有段時間沒有接演相關題材，甚至懷疑「戀愛細胞是不是快消失了」。

至於感情與婚姻觀，李民基坦言目前沒有結婚規畫，更直率表示自己並不特別期待成為父親。他認為若未來真的有個和自己個性極為相似的孩子，反而會讓他感到有些壓力，「想到會有一個跟自己很像的孩子，就感到恐懼」。

一旁的韓智賢則抱持截然不同想法。她透露自己一直很期待未來能組成家庭，也希望在人生適當階段結婚生子，認為趁年輕擁有較充沛體力，能更從容面對育兒生活。

為了演出劇中的刑警角色，韓智賢在開拍前特別接受武術訓練，並透過調整體態讓角色更具說服力。她透露，劇中有不少動作戲，其中徒手擊破車窗的橋段令她印象最深刻，拍攝時甚至覺得十分過癮。

談到自己對動作戲的適應力，韓智賢笑說這或許和從小與雙胞胎弟弟韓勝洙一起長大有關。她透露兩人年紀相同，兒時經常鬥嘴甚至打鬧，但因為擔心吵醒父親，還練就了一身「無聲吵架」的功夫，回想起來相當有趣。

以整形外科與刑事偵查結合為特色的「變臉計劃」，不僅帶來緊湊刺激的懸疑案件，也深入探討外貌、自我認同與社會偏見等議題，自開播以來獲得不少觀眾討論。