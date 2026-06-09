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校園霸凌、恐龍家長…「鐵拳教育」太寫實掀熱議

娛樂新聞組╱綜合報導
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「鐵拳教育」以崩壞校園為背景，透過「非常手段解決非常問題」。(取材自微博)
「鐵拳教育」以崩壞校園為背景，透過「非常手段解決非常問題」。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Netflix韓劇《鐵拳教育》以崩壞校園與超現實設定掀熱議。
  • 重點二：劇中設教權保護局以強勢手段介入霸凌與制度失能問題。
  • 重點三：第5集恐龍家長惡意投訴情節引爆觀眾情緒與社群討論。

Netflix原創韓劇「鐵拳教育」自上線以來話題延燒，該劇以崩壞校園為背景，結合動作與超現實設定，描繪政府成立「教權保護局」以非常手段介入校園亂象，被外界形容為「校園版『模範計程車』」，未播畢即引發熱烈討論。

劇情設定在教育體制失衡的極端世界，校園暴力頻傳、師生關係緊張，加上家長過度干預，使傳統制度難以運作。劇中因此誕生「教權保護局」，作為非常規執法單位，以強勢手段處理失控校園案件，透過「以非常手段解決非常問題」推動單元式案件劇情，從霸凌、權力濫用到制度失能逐一展開。

本劇由曾執導「少年法庭」的導演洪鍾燦與編劇李南圭聯手打造，在延續社會議題深度之餘，加入大量動作與類型元素，使節奏更為緊湊。製作方表示，希望透過虛構機構的設定，映照現實教育衝突，並引導觀眾思考制度與人性的邊界。

卡司方面，金武烈飾演現場監督官羅華鎮，負責第一線執行任務；李星民飾演創立機構的教育部長崔康錫；秦基周飾演特戰出身監督官林韓林；PO表志勳則飾演天才行政官奉根大，四人組成行動小隊，被觀眾形容為「校園版特攻隊」，各自職能鮮明。

其中第5集「恐龍家長惡意投訴」劇情成為全劇爆點。劇中朴知研飾演過度保護孩子的家長「宇振媽媽」，不僅連環投訴班導師，甚至誣指教師虐童，將校園推向崩潰邊緣。角色極具壓迫感的表演引發觀眾強烈情緒反應，播出後迅速登上話題。

她隨後在社群分享拍攝幕後，並表示因劇情議題沉重，拍攝時格外謹慎。然而貼文下方卻意外迎來「追劇名人」金希澈留言，他激動寫道，「看到這裡差點想罵人，一邊飆粗口一邊看完，演得太好了！」直率反應引發網友爆笑，也讓該劇討論度再升高。

精華 FAQ

  • 因劇中以虛構的教權保護局介入校園亂象，採取非常手段處理霸凌、權力濫用與制度失能，節奏又帶有動作類型感，因此被拿來與《模範計程車》相比。

  • 本劇由《少年法庭》導演洪鍾燦與編劇李南圭聯手打造，延續社會議題的批判深度，同時加入大量動作與超現實元素，讓敘事更緊湊也更具娛樂性。

  • 第5集中朴知研飾演的過度保護家長連環投訴班導師，甚至誣指虐童，讓校園陷入崩潰邊緣。她強烈壓迫感的演出，令觀眾情緒激動，也帶動社群討論。

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