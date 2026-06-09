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陷醜聞停工一年 金秀賢7月將赴海外拍廣告

記者李姿瑩╱綜合報導
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金秀賢在海外廠商眼中魅力依舊，不少廠商對他提出拍攝邀約。(取材自Instagra...
金秀賢在海外廠商眼中魅力依舊，不少廠商對他提出拍攝邀約。(取材自Instagram)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：金秀賢捲入金賽綸爭議後停工近一年，演藝活動全面停擺。
  • 重點二：相關民事求償案陸續恢復審理，金秀賢面臨品牌鉅額索賠壓力。
  • 重點三：經紀公司證實他將於七月赴菲律賓拍攝廣告，象徵復出。

韓星金秀賢因捲入已故女星金賽綸相關爭議，近1年來演藝全面停擺，還遭多家品牌提告求償。隨著案件調查出現新進展，金秀賢也整裝待發，即將重啟公開活動。

韓媒報導，YouTube頻道「橫豎研究所」代表人金世義涉嫌散布不實資訊，日前遭警方羈押後移送檢方。由於先前部分民事案因調查進度而暫停審理，如今也已陸續恢復。

其中，首爾中央地方法院將於7月3日重新開庭審理某化妝品品牌對金秀賢及其經紀公司提出的28億元(韓圜，下同，約202萬美元）損害賠償訴訟，進行第3次辯論。此外，健康食品公司FromBIO提出39.6億元求償案，也將於6月10日恢復審理。

雖然面對品牌上百億元的天價賠償金保衛戰，但金秀賢在海外的人氣依舊，不少廠商持續對他提出拍攝邀約。經紀公司證實，金秀賢將於7月14日前往菲律賓，為當地時尚品牌Bench拍攝形象廣告。這不僅是他歷經1年停工後的首個官方公開行程，也被外界視為逐步重返演藝圈的重要信號。

金秀賢過去就曾擔任該品牌的代言人，廠商對他不離不棄，無懼輿論風向，仍將他視為韓流巨星。屆時金秀賢出國工作，在機場勢必會成為媒體焦點，成為他重新復出的第一步。

精華 FAQ

  • 他因捲入已故女星金賽綸相關爭議，遭多家品牌提告並引發輿論風波，因此演藝工作幾乎全面停擺，近一年來沒有太多公開活動。

  • 隨著相關調查出現進展，先前因調查而暫停的民事案陸續恢復，首爾中央地方法院也將重開某化妝品品牌對他的求償訴訟。

  • 經紀公司證實，他將於7月14日前往菲律賓，為時尚品牌Bench拍攝形象廣告，這被視為他停工一年後正式重啟活動的重要信號。

金賽綸 金秀賢

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