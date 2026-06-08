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日本喜劇節目「笑點」開播60年創金氏紀錄 這單元歷久不衰

娛樂新聞組╱綜合報導
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開播60周年的日本電視台喜劇演藝節目「笑點」獲金氏世界紀錄認證。（取材自Inst...
開播60周年的日本電視台喜劇演藝節目「笑點」獲金氏世界紀錄認證。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本喜劇節目笑點開播60年，獲金氏世界紀錄認證。
  • 重點二：認證項目為最長壽的周播電視喜劇座談節目。
  • 重點三：節目自1966年起維持大喜利形式，成為周日經典。

日本電視台的喜劇演藝節目「笑點」迎來開播60周年，該台在播出的第3015集開頭宣布，該節目已獲金氏世界紀錄認證。

中央社引述日本電視台、「朝日新聞」及日本共同社報導，「笑點」獲得認證的項目為「最長壽的周播電視喜劇座談節目」（Longest running weekly TV comedy panel show），被評為是「自1966年起，60年來始終以相同形式持續進行『大喜利』的節目」。

「笑點」是日本一檔家喻戶曉的長壽節目，其最著名的核心單元「大喜利」，是以「回答得好就賞座墊，回答得差就沒收座墊」的獨特風格著稱。

現在擔任主持人的春風亭昇太，雖然已是該節目的第6代主持人，但「笑點」自開播以來，始終堅持「大喜利」這一傳統形式，成為日本周日傍晚闔家觀賞的經典節目。

認證日期正好是節目開播滿60周年的5月15日。在播出的節目中，金氏世界紀錄的官方認證官親自將證書，頒發給「笑點」主持群中最年長的成員三遊亭好樂。

主持人春風亭昇太表示：「正因為這檔節目60年來都以同樣方式延續『大喜利』的精神，才能獲得金氏世界紀錄的認證。我想要由衷感謝為這檔節目一路傳承下來的演藝界前輩們。」

成員三遊亭好樂則幽默地拿自己多年累積的驚人飲酒量開玩笑說：「那我喝過的酒量，沒辦法順便登錄進金氏世界紀錄嗎？」

此言一出引來現場一陣笑聲。成員立川晴之輔則說：「我想親自去第一代主持人、同時也是我的師祖立川談志墓前，向他報告這個好消息。」

精華 FAQ

  • 《笑點》獲認證的項目是「最長壽的周播電視喜劇座談節目」，金氏世界紀錄並指出，它自1966年起便以相同形式持續進行大喜利。

  • 因為《笑點》60年來始終維持核心單元大喜利的固定形式，沒有改變節目精神與播出架構，成為日本周日傍晚家喻戶曉的經典長壽節目。

  • 主持人春風亭昇太感謝前輩傳承，三遊亭好樂則幽默提到想把飲酒量也列入金氏紀錄，立川晴之輔則表示要向師祖立川談志墓前報告喜訊。

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