觀影說劇╱「偶像禁愛令」揭內幕 地下戀情曝光賠鉅款

「日向坂46」前人氣成員齊藤京子演出「偶像禁愛令」。（圖／海鵬提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新片以日本偶像戀愛禁令訴訟為靈感，揭露產業潛規則與權力結構。

新片以日本偶像戀愛禁令訴訟為靈感，揭露產業潛規則與權力結構。 重點二： 齊藤京子主演偶像遭提告賠償，描寫輿論與法庭雙重壓力。

齊藤京子主演偶像遭提告賠償，描寫輿論與法庭雙重壓力。 重點三：影片耗時十年籌備，並入選坎城、釜山與東京國際影展。

由「淵野邊」、「LOVE LIFE」坎城名導深田晃司（Koji Fukada）編劇、執導的新片「偶像禁愛令」（Love on Trial，前譯「戀愛裁判」），以日本 娛樂圈真實發生的「戀愛禁令」訴訟事件為靈感，結合偶像舞台與法庭攻防兩大場景，直指偶像文化背後的權力結構與產業潛規則。

電影由「日向坂46」前人氣成員齊藤京子領銜主演，集結倉悠貴、唐田英里佳、津田健次郎等實力派演員共同演出，並將於7月8日在台上映。

「Happy☆Fanfare」中心成員山岡真衣（齊藤京子飾），在演藝事業即將攀上高峰之際，意外與中學同學間山敬（倉悠貴飾）墜入愛河。然而地下戀情曝光後，不僅引發粉絲強烈反彈，更遭經紀公司以違反合約中的「戀愛禁令」為由提告，要求鉅額賠償。真衣的人生因此急轉直下，被迫面對輿論與法庭的雙重審判，也讓她剛萌芽的愛情備受考驗。

深田晃司坦言，自己長期對日本偶像文化抱持疑問，因此耗費10年籌備本片，期間親自訪談多位現役偶像與業界製作人，希望透過電影揭開娛樂圈光鮮亮麗外表下的真實樣貌。作品完成後不僅入選坎城影展 「Cannes Premiere」單元，更罕見同時獲選釜山國際影展與東京國際影展放映，美國權威影媒「Next Best Picture」更盛讚本片是「深田晃司的巔峰之作」。

齊藤京子在片中飾演深陷輿論風暴的偶像，細膩詮釋角色面對社會審判時的壓力與掙扎。她以內斂卻充滿張力的表演，展現女性在男性主導社會結構中的孤獨與堅持。日本導演早川千繪看完後更大讚，齊藤京子的眼神讓人深刻感受到角色「孤軍奮戰的悲壯與信念」。

除了劇情引發討論，「偶像禁愛令」也力求還原真實偶像文化。劇組特別邀請日本知名音樂公司agehasprings為虛構女團「Happy☆Fanfare」量身打造歌曲，完整呈現正統日系女團風格；曾為偶像團體Passpo☆設計舞蹈的知名編舞家竹中夏海，也親自打造團體表演橋段。

此外，電影還邀來現役「私立惠比壽中學」成員仲村悠菜、「STU48」前隊長今村美月，以及「MADE IN TOHOKU」成員櫻雛乃等偶像參與演出，從握手會、簽名活動到LIVE舞台表演，皆呈現高度寫實的偶像生態。

「偶像禁愛令」不僅探討偶像是否擁有戀愛自由，更試圖重新思考偶像作為一個「人」的情感與選擇權。