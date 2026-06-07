黃仁勳、劉在錫超貴世紀同框 韓網：2000兆韓元vs.2兆

黃仁勳(右)和劉在錫相談甚歡。(取材自Instagram)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃仁勳受邀上劉在錫節目，兩人同框引發韓網熱烈討論。

黃仁勳受邀上劉在錫節目，兩人同框引發韓網熱烈討論。 重點二： 製作單位公開黃仁勳隨音樂起舞畫面，網友笑稱不像AI生成。

製作單位公開黃仁勳隨音樂起舞畫面，網友笑稱不像AI生成。 重點三：網友戲稱這是二兆韓元主持人與兩千兆企業家史上最貴同框。

Nvidia (輝達 ，另譯英偉達)創辦人兼執行長黃仁勳 日前抵韓後掀起追星旋風，他還受邀錄製tvN節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」，製作單位搶先曝光黃仁勳和劉在錫同框的畫面，以及黃仁勳隨著音樂起舞的影片，引發網友熱議笑稱「不是AI」，並笑稱這是「2兆韓元(約13億美元)主持人與2000兆企業家」史上最貴同框。節目預計在10日於南韓播出。

綜合本報系聯合報、中時新聞網等台媒報導，先前「劉QUIZ」公開請到黃仁勳上節目的消息，從電視台到製作單位都非常期待。日前從劉在錫、黃仁勳的「上班路」照片曝光後就在社群上發酵，劉在錫滿臉笑容，黃仁勳則是穿著招牌皮衣，兩人在訪談過程中相談甚歡。

黃仁勳受邀在節目中分享自己的台裔移民成長和創業歷程，如何從「洗碗工少年到全球市值第一企業CEO」的成長故事，以及未來對AI產業的應用發展期許。

製作單位還安排黃仁勳在「Kpop獵魔女團」的主題曲「Golden」歌聲中，感受如同巨星般360度環繞式攝影。黃仁勳也從善如流，隨著音樂搖擺身體，一旁還有南韓工作人員喊讚，逗趣畫面再度被網友群起笑虧「竟然不是AI」。

據報導，網友笑稱這是「2兆韓元主持人與2000兆企業家」夢幻同框。

「劉QUIZ」的社群小編更緊跟時事，發文寫下「昨天沒去成的第三攤KTV，在劉QUIZ補回來了」，呼應黃仁勳日前和LG、SK、NAVER等企業會長們共進晚餐，完全戳中網友笑點。

而黃仁勳和企業大老們的互動，也成為網友津津樂道的話題，南韓網友觀察誰在席間負責烤肉、倒酒，看著身為財閥會長的名流們全都變成黃仁勳小弟，在黃仁勳身邊鞍前馬後，別有一番趣味。

對此，網友紛紛表示，「這集必看」、「嘉賓卡司超猛」、「身價2兆韓元男子與2000兆男子的Collaboration（合作）」、「已經等不及了」。