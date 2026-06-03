我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

馬斯克超狂身家：財富超越125國GDP 美國家庭得工作1100萬年

黃仁勳將首登韓綜「劉QUIZ」同框劉在錫 韓再掀旋風

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳接下製作單位邀約。（記者潘俊宏／攝影）
黃仁勳接下製作單位邀約。（記者潘俊宏／攝影）

南韓人氣訪談節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」製作團隊宣布，「AI教父」黃仁勳確定受邀擔任來賓，消息曝光後立刻在南韓網路引發熱烈討論，不少網友直呼「根本不敢相信」、「有夠猛」，迫不及待要看黃仁勳跟劉在錫同框。

作為Nvidia輝達(另稱英偉達)創辦人兼執行長，黃仁勳近年憑藉AI技術浪潮帶領公司躍升全球最受矚目的科技企業之一，其個人影響力也遍及全球科技產業。此次登上「劉QUIZ ON THE BLOCK」，更被視為他首度參與綜藝性質的深度訪談節目，因此格外受到關注。

劉在錫(左)日前才訪問了梅莉史翠普(中)和安海瑟薇(右)。（取材自Instagr...
劉在錫(左)日前才訪問了梅莉史翠普(中)和安海瑟薇(右)。（取材自Instagram）

節目組表示，黃仁勳不只是成功企業家，更是推動AI產業發展的重要代表人物。從創業歷程到對未來科技趨勢的觀察，以及如何看待下一世代人才培育等議題，都有望在節目中與觀眾分享。

事實上，黃仁勳近年與南韓互動頻繁。他多次公開強調南韓在全球AI供應鏈與半導體產業的重要性，也持續與當地科技企業保持密切交流。每回訪韓期間，無論是企業參訪、產業論壇，或是品嘗南韓美食，都能引發媒體與民眾高度關注，親民作風更讓他累積不少人氣。

對於此次邀請成功，CJ ENM經營負責人南承龍表示，黃仁勳的人生經歷本身就是一段極具啟發性的故事。他從年輕時曾在餐廳打工洗盤子，一路走到今日成為全球頂尖科技企業領導人，其奮鬥歷程與對AI時代的洞察，相信能帶給觀眾不同層面的思考與啟發。

根據相關報導，黃仁勳本周將再度訪問南韓，除了參與節目錄製外，也安排與當地財經界及企業人士會面交流，該集節目預計於6月播出。

南韓 黃仁勳

上一則

熱戀名模坎達爾 男神雅各布被目擊甜蜜遊日 照片曝光

下一則

「陰謀」導演稱已故方基墨「最糟糕的人」嗆完速刪文

延伸閱讀

提前近一周訪台有重要安排？黃仁勳專機抵松機 兆元宴等3大行程曝光

提前近一周訪台有重要安排？黃仁勳專機抵松機 兆元宴等3大行程曝光
黃仁勳「紅到像披頭四」知名播客陪逛台灣夜市驚呼太震撼

黃仁勳「紅到像披頭四」知名播客陪逛台灣夜市驚呼太震撼
黃仁勳本周訪韓 稱台韓半導體各有特色無需比較

黃仁勳本周訪韓 稱台韓半導體各有特色無需比較
黃仁勳傳5日訪韓 這次不吃炸雞啤酒 改嗑這道南韓美食

黃仁勳傳5日訪韓 這次不吃炸雞啤酒 改嗑這道南韓美食

熱門新聞

「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

2026-06-01 17:50
呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

2026-05-27 08:00
向太大讚古天樂「真的很偉大」。(記者王聰賢／攝影)

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

2026-05-27 23:00
黃百璐（右）今年初放手讓兒女離開德國跟著爸爸赴美。（取材自臉書）

名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美

2026-05-30 18:04
經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

2026-05-26 02:19

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺