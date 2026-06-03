池昌旭也爆逃漏稅 經紀公司火速補繳巨額稅金：非故意逃稅

池昌旭爆出涉嫌逃漏稅。（取材自微博）

南韓 男神池昌旭被傳遭到首爾地方國稅局 「特別稅務調查」，並遭追繳高達數十億韓元（10億韓元約65.8萬美元）的稅金，引發網路上熱烈討論。對此，池昌旭所屬經紀公司「Spring Company」隨後發表正式官方立場，除了對引發社會大眾擔憂致歉外，也極力澄清絕對沒有「故意隱匿所得」或以不正當手段逃稅。

據「噓！星聞」引述「韓聯社」報導，經紀公司聲明指出，在先前的稅務調查過程中，公司皆抱持透明公開的態度配合提交所有相關資料。然而，由於池昌旭是透過個人設立的「1人法人公司」進行演藝活動，在衡量海內外活動收益與片酬等帳目時，究竟應歸屬於「個人所得」還是「法人所得」，公司在稅法的解讀與適用上，與稅務機關產生了「認知上的見解差異」。

池昌旭方解釋，公司原本申報的項目皆是認定為演藝活動的必要支出，但過往與國稅局對稅法界定的範圍不同，才導致被判定需要補稅。經紀公司強調：「池昌旭自2008年出道以來，一直將誠實履行納稅義務視為第一原則，雖然雙方對稅法理解有出入，但我們完全尊重國稅局的調查結果，被課處的追繳稅金也已經依照相關程序、毫不拖延地全數繳納完畢。」公司也承諾，未來會更全面、嚴密地檢視稅務與會計管理體系，避免類似事件再次發生。

韓國稅務當局近期針對藝人創立個人法人的逃漏稅風波擴大清查，除了池昌旭之外，近期包含人氣男星車銀優、柳演錫、雙千萬影后李荷妮以及演員李伊庚、李民基等人，也都曾陸續收到稅務機關的追繳稅金通知。池昌旭目前正以犯罪新片「屍速禁區」活躍於大銀幕，雖然經紀公司第一時間滅火並全額繳清罰款，但男神捲入稅務風波，依舊在娛樂圈掀起不小動盪。