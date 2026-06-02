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BLACKPINK成員Lisa豪門戀玩完？LV三公子生日不現身、家族取關

記者陳穎／即時報導
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LiSA(右)和男友LV集團三公子弗雷德里克阿爾諾過去曾一起出席活動。(取材自I...
LiSA(右)和男友LV集團三公子弗雷德里克阿爾諾過去曾一起出席活動。(取材自Instagram)

BLACKPINK成員Lisa與LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）多年來緋聞不斷，雖然雙方從未正式公開認愛，但多次被拍到同遊、出席活動，關係始終備受外界關注。不過近日網友發現，兩人在社群平台上的互動出現明顯變化，再度引發分手傳聞。

有網友整理發現，自今年4月起，弗雷德里克阿爾諾疑似停止按讚Lisa的社群貼文，與過去幾乎每篇動態都會按讚的情況形成鮮明對比。此外，阿爾諾家族成員的社群動向也被放大檢視，有人發現其兄長已取消追蹤Lisa帳號，因此掀起外界對兩人感情生變的猜測。

除了社群互動明顯減少，兩人近期也鮮少被拍到同框。從2025年底至今，無論是公開活動或私下行程，都未再出現兩人一起現身的畫面。今年3月Lisa在峇里島舉辦生日派對時，弗雷德里克阿爾諾也未如過往般現身陪伴，讓外界更加好奇兩人的感情現況。

此外，包括Met Gala等國際大型活動期間，雙方同樣沒有任何交集。Lisa則持續投入個人演藝事業與時尚活動，與圈內好友互動頻繁，其中與男性友人的合照也成為部分網友討論焦點。

不過截至目前為止，Lisa與弗雷德里克阿爾諾皆未對外回應相關傳聞，外界所謂的「分手消息」也僅停留在網友觀察社群互動後的推測階段。

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