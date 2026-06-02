全智賢女神魅力不減 「屍速禁區」票房開紅盤

全智賢在「屍速禁區」飾演生物工程師權世貞。(圖／車庫娛樂提供)

韓星全智賢 時隔11年重返大銀幕，主演名導延尚昊打造的全新喪屍電影「屍速禁區」，上映後票房勢如破竹，不僅在南韓 掀起觀影熱潮，在台灣也開出亮眼成績。

「屍速禁區」在台灣成為繼2020年「屍速列車：感染半島」之後，暌違6年再度票房破億(台幣)的韓片。在南韓同樣勢不可擋。電影上映後接連刷新今年最快突破100萬、200萬及300萬觀影人次紀錄，並連續11天穩坐票房冠軍寶座。

為了回饋觀眾支持，導演延尚昊與演員們近期積極參與映後見面活動。其中具教煥在活動中安排驚喜橋段，例如突然帶著片中的喪屍演員現身戲院，讓現場觀眾瞬間尖叫連連。

活動現場，全智賢也展現親民魅力，不時對粉絲比愛心、鼓起臉頰賣萌互動，讓不少網友直呼完全看不出她是兩個孩子的母親。

首次與延尚昊合作的池昌旭則透露，收到演出邀請時感到相當興奮，因為一直希望能加入導演打造的作品宇宙。不過他也坦言，延尚昊在片場的執導風格起初讓他有些不適應。

「屍速禁區」故事背景設定在首爾市中心一棟摩天大樓，突如其來爆發神祕感染事件。感染者從最初只能四肢爬行，逐漸進化成能以雙腳行走、辨識人類並集體獵殺倖存者的恐怖生物。

片中全智賢飾演生物工程師權世貞，因工作關係誤闖感染大樓；池昌旭與金新綠則飾演姊弟，為了保護行動不便的姊姊展開逃亡。具教煥飾演的天才生物學家徐英哲則自稱已施打疫苗，試圖前往頂樓救援據點，卻在過程中做出令人震驚的選擇，讓整起事件朝更失控的方向發展。