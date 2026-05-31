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下戲秒變陌生人 全智賢每天準時收工 轉身過自己人生

記者廖福生╱綜合報導
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全智賢新作「屍速禁區。(圖／車庫娛樂提供)
全智賢新作「屍速禁區。(圖／車庫娛樂提供)

韓星全智賢主演的新作「屍速禁區」日前在台灣上映，蟬聯7天全台票房冠軍；主演全智賢、具教煥、池昌旭近期一起上劉在錫主持的網路節目「藉口GO」，分享許多拍攝花絮，具教煥透露自己屬於拍完戲會盡快離開拍攝現場的類型，沒想到全智賢下班速度比自己還快，而且她下戲後「完全不跟其他演員聯絡」，就像陌生人一樣。

具教煥表示：「下戲後我會邊走邊解領帶和工作人員打招呼後下班，沒想到全智賢前輩已經從梳化露營車走下來了，我心想這是怎麼回事，前輩是瞬間移動了嗎？」

經主持人劉在錫一問才知道，全智賢是會提早到拍攝現場、準時下班的類型，她表示：「我在拍攝現場時，會盡力做到最好，但當回家時間一到時，我就去過我自己的人生了。」

具教煥透露和全智賢在「屍速禁區」中有許多對手戲，在旁邊等上戲時，他們會趁空檔一起跳舞，具教煥說：「當我跳鎖舞（Locking）時，全智賢前輩都會配合我，她跳了techno舞曲，我們彼此就很有默契地跳著舞，很嗨，等正式上戲就又專注拍攝，覺得跟她變得很親近，但下戲後就都沒有聯絡了，所以讓我感到很混亂。」

全智賢則笑說，下班後她真的都是頭也不回地就離開拍攝現場。

而當劉在錫詢問具教煥和全智賢是否變得很熟時，具教煥面有難色說：「其實前輩人又很好、很親切，但在相處時我其實有點小心翼翼，怕自己會做錯事。」全智賢則笑說：「我們常在拍攝現場用ChatGPT占卜，那時候GPT要教煥好好聽姐姐我的話。」

全智賢每天「準時下班」，而且下戲後「完全不跟其他演員聯絡」，就像陌生人一樣。(圖...
全智賢每天「準時下班」，而且下戲後「完全不跟其他演員聯絡」，就像陌生人一樣。(圖／車庫娛樂提供)

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