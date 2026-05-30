觀影說劇╱坎影日片「奈義日記」 聲藏台灣民謠天黑黑

石橋靜河(左起)、導演深田晃司、松隆子出席電影「Nagi Notes」世界首映。（路透資料照片）

入圍今年坎城的日本電影「奈義日記」，全片雖不見台灣，卻以同婚自由為題，聲聲遙望台灣。片中不僅有台灣民謠「天黑黑」，片尾曲「路邊開花」更由導演深田晃司親寫日文歌詞、金曲歌王謝銘祐譯成台灣台語、台灣配樂師沛沛譜曲、歌手鄭宜農演唱，於影展期間響遍放映廳與紅毯。

據中央社報導，由日本知名演員松隆子與石橋靜河主演的「奈義日記」（Nagi Notes），為日、法、新加坡 、菲律賓等合製，法國MK2 Films發行，是本屆角逐坎城影展 金棕櫚獎等22部長片之一。

「奈義日記」拍攝於日本西部偏僻山區、僅5400名居民的岡山縣奈義町。當地沒有車站，從東京出發前往需花費6小時以上，也成為片中主角台詞：「比出國還遠」。

故事訴說曾隨前夫住過台灣、如今已回到東京生活的建築師百合（Yuri, 石橋靜河飾演），前往奈義探訪雕刻家依子（Yoriko, 松隆子飾演）的鄉居生活。依子是百合前夫的姊姊，雖已無姻親關係，她們仍保持著幽微並看似曖昧的互動；與此同時，兩名墜入情網的奈義少年，正渴望尋找能實踐他們愛情的地方。

深田晃司在坎城國際記者會上接受中央社提問，他表示「台灣」並非「奈義日記」在劇本初期的必要設定。身為編劇的他，當時思考的是：若角色想遠離家鄉時，該前往何方？

深田晃司說，他曾考慮讓角色遙想歐洲，但那對日本而言太過遙遠。為讓情節更貼近現實，他認為「台灣」是更適合的選擇；加上自己常受邀參加台灣影展，這是一個他很熟悉的國家，因此最終選擇了「台灣」。

深田晃司解釋，「奈義日記」中出現兩首台灣歌曲，一首是台灣民謠「天黑黑」，由石橋靜河在片中演唱。他說：「這是個好主意，我一聽就非常喜歡。」

另一首則是片尾曲「路邊開花」，也是深田晃司第一次寫歌詞。他表示，這原本是一首讓角色告白的詩，雖然最後這場戲沒有被剪進電影，但他認為無論如何都應保留這首詩的構想，因此決定將其發展成片尾曲。他說：「我很高興，我覺得這首歌非常美。」