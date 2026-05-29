我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

肖戰、張凌赫？Jennie被指祕戀「陸娛頂流」網曝關鍵疑點

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Jennie日前剛出席香奈兒大秀活動。（美聯社）
Jennie日前剛出席香奈兒大秀活動。（美聯社）

南韓天團BLACKPINK成員Jennie近日遭爆「曾與內娛頂流戀愛」，消息一出立刻衝上微博熱搜，引發大批網友瘋猜男方身分。不過，整起事件其實源自中國娛樂圈經紀人李登科在直播中的一句爆料，由於全程缺乏實質證據，加上內容存在不少邏輯漏洞，也讓外界質疑根本只是話題炒作。

李登科日前在直播中語出驚人，聲稱「Jennie曾和內娛頂流交往」，甚至形容「整個內娛圈都很震驚」。然而，他並未提出任何照片、同框畫面或行程交集等證據，也沒有點名對象身分，只以模糊的「頂流」稱呼帶過，引發外界質疑可信度不足。

李登科過去就曾多次爆料藝人戀情與分手消息，包括鹿晗、關曉彤及周也等話題，但不少內容最後都遭質疑是為了流量操作，因此他的說法也始終備受爭議。此外，不少網友也認為整起傳聞存在明顯現實矛盾。由於Jennie平時公開活動多以韓語與英語交流，中文能力有限，若真與中國頂流藝人交往，雙方在語言與文化上的溝通難度並不低。

再加上Jennie近年事業重心幾乎都放在歐美市場，2024年至2026年間頻繁進行世界巡演、時尚活動與音樂製作，日前才剛現身首爾香奈兒大秀，公開行程幾乎滿檔，外界也找不到她與中國男星私下接觸的蛛絲馬跡。

而「內娛頂流」定義本身也相當模糊，微博上更有大批網友開始瘋猜肖戰、王一博、張凌赫等人氣男星，但截至目前為止，完全沒有任何證據顯示Jennie與相關藝人存在戀愛關係，整起事件仍停留在網路傳聞階段。

張凌赫 肖戰 南韓

上一則

曝古天樂20歲曾入獄 向太讚：一手爛牌打成好牌

下一則

名導卡爾林區坑網飛恐關10年 基努李維呼籲「從輕發落」

延伸閱讀

鹿晗、關曉彤「早已分手卻不官宣」？資深經紀人李登科點破背後原因

鹿晗、關曉彤「早已分手卻不官宣」？資深經紀人李登科點破背後原因
景甜被指代孕索3億人民幣 拒取卵再討5千萬美元 工作室駁

景甜被指代孕索3億人民幣 拒取卵再討5千萬美元 工作室駁
金秀賢醜聞才洗白 雪莉哥哥突開嗆那個「從星星來的傢伙」

金秀賢醜聞才洗白 雪莉哥哥突開嗆那個「從星星來的傢伙」

林俊傑刪哥嫂合照 爆大嫂毀戀情爭家產 網友有不同解讀

林俊傑刪哥嫂合照 爆大嫂毀戀情爭家產 網友有不同解讀

熱門新聞

「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

2026-05-26 02:19
呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

2026-05-27 08:00

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮