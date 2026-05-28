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Jennie爆「熱戀中國頂流男星」 網瘋猜肖戰、張凌赫

記者陳穎／即時報導
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Jennie日前剛出席香奈兒大秀活動。（美聯社）
Jennie日前剛出席香奈兒大秀活動。（美聯社）

BLACKPINK成員Jennie近日遭爆「曾與內娛頂流戀愛」，消息一出立刻衝上微博熱搜，引發大批網友瘋猜男方身分。不過，整起事件其實源自中國娛樂圈經紀人李登科在直播中的一句爆料，由於全程缺乏實質證據，加上內容存在不少邏輯漏洞，也讓外界質疑根本只是話題炒作。

李登科日前在直播中語出驚人，聲稱「Jennie曾和內娛頂流交往」，甚至形容「整個內娛圈都很震驚」。然而，他並未提出任何照片、同框畫面或行程交集等證據，也沒有點名對象身分，只以模糊的「頂流」稱呼帶過，引發外界質疑可信度不足。

李登科過去就曾多次爆料藝人戀情與分手消息，包括鹿晗、關曉彤及周也等話題，但不少內容最後都遭質疑是為了流量操作，因此他的說法也始終備受爭議。此外，不少網友也認為整起傳聞存在明顯現實矛盾。由於Jennie平時公開活動多以韓語與英語交流，中文能力有限，若真與中國頂流藝人交往，雙方在語言與文化上的溝通難度並不低。

再加上Jennie近年事業重心幾乎都放在歐美市場，2024年至2026年間頻繁進行世界巡演、時尚活動與音樂製作，日前才剛現身首爾香奈兒大秀，公開行程幾乎滿檔，外界也找不到她與中國男星私下接觸的蛛絲馬跡。

而「內娛頂流」定義本身也相當模糊，微博上更有大批網友開始瘋猜肖戰、王一博、張凌赫等人氣男星，但截至目前為止，完全沒有任何證據顯示Jennie與相關藝人存在戀愛關係，整起事件仍停留在網路傳聞階段。

張凌赫 肖戰 微博

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