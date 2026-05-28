我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

審查趨嚴 赴美「短期簽證」小錯誤也被打回票

世界盃／內馬爾驚傳小腿受傷 缺席巴西隊首場訓練

交往未成年大翻盤 沉默1年終獲清白 金秀賢親曝真相

記者梅衍儂／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
捲入金賽綸風波，金秀賢的形象幾乎被毀，至今未有作品推出。（圖／Disney+提供...
捲入金賽綸風波，金秀賢的形象幾乎被毀，至今未有作品推出。（圖／Disney+提供）

韓星金秀賢去年3月捲入已故女星金賽綸相關風波後，形象與事業一度跌落谷底，如今案情出現重大逆轉。金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist發出正式聲明，指警方調查結果已確認，先前由YouTube頻道橫豎研究所公開的多項「證據」均為偽造，甚至連金賽綸的語音檔也被認定是利用AI技術製作的假音檔。

事件起因於去年金賽綸離世後，其遺屬透過「橫豎研究所」指控金秀賢早在女方15歲未成年時便與其交往，戀情長達六年，引發韓網與外界高度震撼。當時金秀賢曾親自召開記者會，落淚否認，僅承認曾在2019年至2020年間，與已成年的金賽綸短暫交往約一年。

隨著警方深入調查，案情出現反轉。根據首爾中央地方檢察廳與警方調查結果，警方認定「橫豎研究所」代表金世義明知金秀賢並未在金賽綸未成年時期與其交往，仍以誹謗為目的散布不實內容，相關錄音檔與聊天紀錄更涉及AI變造與惡意偽造。

警方因此依違反「性暴力犯罪處罰法」、名譽毀損、恐嚇、跟蹤騷擾等罪嫌，向法院申請拘捕令。首爾中央地方法院26日認定金世義有滅證與逃亡之虞，正式核發拘捕令。不過金世義在出庭後，仍否認所有指控，強調自己「完全不承認嫌疑」。

Gold Medalist 27日在聲明中表示：「過去一年，金秀賢一直遵守自己在記者會上的承諾，努力證明真相。」並感謝一路以來相信並等待他的粉絲。

聲明中也提到：「非常感謝調查機關根據客觀證據查明真相的努力。」同時強調，金秀賢曾在一年前的記者會上表示，「我不會要求大家相信我，我一定會親自證明」，「過去這一年，金秀賢只為了遵守這個承諾而活，如今終於透過法律程序與徹底調查證明了真相」。

金賽綸 金秀賢

上一則

「大生意人」角色太內斂？ 陳曉再成白玉蘭遺珠

下一則

人生B面…46歲張柏重返歌壇 加盟華納霸氣喊「不看過去」

延伸閱讀

大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了

大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了
金秀賢醜聞才洗白 雪莉哥哥突開嗆那個「從星星來的傢伙」

金秀賢醜聞才洗白 雪莉哥哥突開嗆那個「從星星來的傢伙」

金秀賢醜聞大逆轉 截圖音檔黑料竟都是「橫豎」AI造假

金秀賢醜聞大逆轉 截圖音檔黑料竟都是「橫豎」AI造假
周美青、馬大姊打破沉默 發聲明：盼馬英九退休安享餘年

周美青、馬大姊打破沉默 發聲明：盼馬英九退休安享餘年

熱門新聞

「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

2026-05-26 02:19

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜