44歲全智賢「川字肌」超吸睛 新片屍速禁區創佳績

全智賢大秀川字肌身材。（取材自微博）

南韓 頂級巨星全智賢 近日驚豔大眾！由她主演的新片「屍速禁區」於日前上映，全智賢與導演延尚昊，以及演員具教煥、池昌旭、申鉉彬、金信錄等人，一同現身首爾各大戲院，進行電影舞台問候（映後見面會），與影迷近距離互動。

當天舞台問候的影片與照片，迅速在南韓各大社交媒體上瘋傳，掀起熱烈討論。

據「噓！星聞」報導，照片中的全智賢身穿短版上衣，搭配短版夾克與長裙。每當她轉身或擺出姿勢時，衣服下若隱若現的緊實腰線與極其明顯的「川字肌」瞬間奪走全場目光。她僅憑自然的舉手投足就展現出獨一無二的女王氣場，結實的身材與凍齡美貌，讓人完全不敢相信她已經44歲。

全智賢於2012年與同齡的金融才俊崔俊赫結婚，並分別於2016年和2018年生下兩子。看到照片的南韓網友紛紛驚呼：「說她44歲（虛歲45歲）我真的不敢相信」、「這真的是兩個孩子的媽的身材嗎？」、「早就聽說她自我管理超級嚴格，這成果簡直太驚人了。」、「那腹肌是真的嗎？不愧是全智賢！」

南韓導演 延尚昊 的最新殭屍鉅作「屍速禁區」上映後氣勢驚人，不僅掀起南韓影壇熱潮，更被外界視為2026年最有機會挑戰「千萬觀影人次」的超級大片。電影上映短短5天便突破200萬觀影人次，刷新今年南韓電影最快紀錄，也讓主演全智賢再度展現無可撼動的票房號召力。

根據南韓電影振興委員會統計，「屍速禁區」在佛誕節補假當天（25日）單日就吸引超過51萬名觀眾進戲院，累積觀影人次達201萬8644人，上映以來一路穩坐票房冠軍。這項成績不只成為2026年最快突破200萬觀影人次的作品，成長速度更遠超今年現象級電影「王與活著的男人」。