沉默1年終於發聲 金秀賢親曝真相 「未成年交往」大翻盤

金秀賢曾堅稱自己等到金賽綸成年才跟她交往。(歐新社資料照片)

韓星金秀賢 去年3月捲入已故女星金賽綸 相關風波後，形象與事業一度跌落谷底，如今案情出現重大逆轉。金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist 27日發出正式聲明，指出警方調查結果已確認，先前由YouTube頻道橫豎研究所公開的多項「證據」均為偽造，包含KakaoTalk對話紀錄遭變造，甚至連金賽綸的語音檔也被認定是利用AI技術製作的假音檔。

事件起因於去年金賽綸離世後，其遺屬透過「橫豎研究所」指控金秀賢早在女方15歲未成年時便與其交往，戀情長達六年，引發韓網與外界高度震撼。當時金秀賢曾親自召開記者會，落淚否認與未成年交往，僅承認曾在2019年至2020年間，與已成年的金賽綸短暫交往約一年。

然而隨著警方深入調查，案情出現反轉。根據首爾中央地方檢察廳與警方調查結果，警方認定「橫豎研究所」代表金世義明知金秀賢並未在金賽綸未成年時期與其交往，仍以誹謗為目的散布不實內容，相關錄音檔與聊天紀錄更涉及AI變造與惡意偽造。

警方因此依違反「性暴力犯罪處罰法」、名譽毀損、恐嚇、跟蹤騷擾等罪嫌，向法院申請拘捕令。首爾中央地方法院26日認定金世義有滅證與逃亡之虞，正式核發拘捕令。不過金世義在出庭後，仍否認所有指控，強調自己「完全不承認嫌疑」。

除此之外，警方也將金賽綸家屬委任律師列為調查對象，認為對方不僅提供相關資料，還涉嫌協助擴散與再製內容，疑似屬於有計畫性的操作。

Gold Medalist今在聲明中表示：「過去一年，金秀賢一直遵守自己在記者會上的承諾，努力證明真相。」並感謝一路以來相信並等待他的粉絲。聲明也強調，透過法律程序與徹底調查，如今終於還原真相。

聲明中也提到：「非常感謝調查機關根據客觀證據查明真相的努力。」同時強調，金秀賢曾在一年前的記者會上表示「我不會要求大家相信我，我一定會親自證明」，「過去這一年，金秀賢只為了遵守這個承諾而活，如今終於透過法律程序與徹底調查證明了真相」。