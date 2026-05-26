擊敗泰勒絲 韓團BTS二度奪下全美音樂獎「年度藝人」

BTS再奪下全美音樂獎「年度藝人（Artist of the Year）」大獎。(路透)

南韓 人氣男團防彈少年團(BTS)再度稱霸美國樂壇，在52屆「全美音樂獎」（American Music Awards, AMA）中，二度奪下「年度藝人（Artist of the Year）」大獎，進一步鞏固其全球頂級天團地位。

BTS力壓Bad Bunny、火星人布魯諾(Bruno Mars)、小賈斯汀(Justin Bieber)、Lady Gaga、泰勒絲 (Taylor Swift)等巨星拿下最高獎項「年度藝人」。

此外，BTS也憑藉專輯主打歌《SWIM》奪下「夏日歌曲（Song of the Summer）」獎項。

隊長RM在領獎時激動表示：「ARMY，我們又成功一次了！因為這是由粉絲投票 選出的獎項，所以我們最大的感謝，永遠獻給全世界的ARMY。」

作為史上最成功的K-pop團體之一，BTS在結束兵役後聲勢不減反增。今年推出的新專輯《Arirang》更被BBC樂評形容為「真正找回巔峰狀態的作品」，認為團體重新點燃了過去成功時期的能量與火焰。

成員j-hope表示：「這張專輯獲得了超乎想像的熱烈回應，真的非常感謝大家喜歡《Arirang》以及專輯中的每一首歌，我們非常感激。」

Jimin則向歌迷喊話：「謝謝大家一路跟著我們巡演，在每一座城市給予我們滿滿的愛。也謝謝所有一直支持、愛著我們的ARMY，我們愛你們。」

目前BTS正在美國進行巡演，之後預計於6月返回南韓釜山舉辦演唱會，慶祝團體出道13周年。