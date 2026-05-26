經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

1996年開播的經典日劇 「長假」，至今仍是無數影迷心中的純愛神作；根據導演永山耕三近日透露的幕後內幕，當年這對風靡全亞洲的「瀨名與小南」夢幻組合，最初竟然完全不在富士電視台的原定計畫中。

日媒「週刊現代」報導，富士電視台最初其實規畫了三部獨立劇集，包含一部由木村拓哉 主演的單獨項目、一部中井貴一主演的柴門文改編劇，以及一部由山口智子搭檔竹野內豐的愛情劇。後來因電視台內部編排大幅調整，才破天荒將木村拓哉與山口智子的企畫合二為一，並將竹野內豐轉為男配角。

這場「三劇合二」的意外大洗牌，不僅讓中井貴一的劇集改至周四播出，更在陰錯陽差下促成了這段日劇史上最強的螢幕情侶。

「長假」當年在日本 播出時締造了空前絕後的轟動，完結篇收視率高達43.8%，甚至引發著名的「月九不出門」社會現象，即每逢周一晚上9點黃金檔，街上幾乎看不到上班族女性，因為全日本都在家守著電視。劇中木村拓哉飾演的失意鋼琴家，更掀起一波日本年輕男性爭相學習鋼琴的狂潮。

導演為追求美式公寓的分租氛圍，重金租下隅田川旁一棟待拆的西洋老樓，這座「瀨名公寓」隨後也成為無數粉絲朝聖的經典地標。

時隔30年，兩位主角的近況依然受到高度關注。木村拓哉近年來仍活躍於一線，甚至坦言當年拍攝時確實對山口智子動過心。而山口智子在拍完「長假」後便走入家庭，與演員丈夫唐澤壽明結婚至今已逾30年，夫妻倆堅持頂克生活、感情依舊甜蜜；她日前受訪時也大力稱讚木村拓哉是「生命體般的閃耀存在」。

有趣的是，這部神劇的魅力至今未減，近期香港ViuTV更宣布已獲得富士電視台正式授權，將首度翻拍港版「長假」，由新生代偶像呂爵安（Edan）與視后李佳芯（Ali）挑大梁挑戰經典。雖然新版選角的年齡差與氣質在網路上引發不少爭議與討論，但也再次證明了「長假」這部作品在30年後，依然具有巨大影響力。