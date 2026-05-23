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金秀賢醜聞才洗白 雪莉哥哥突開嗆那個「從星星來的傢伙」

記者李姿瑩／綜合報導
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金秀賢和雪莉之間的糾葛難以釐清。（取材自微博）
金秀賢和雪莉之間的糾葛難以釐清。（取材自微博）

南韓男星金秀賢先前因已故女星金賽綸相關爆料遭捲入輿論中心，事件延燒許久後，近日南韓檢方調查結果出爐，案件出現重大轉折。然而，就在外界認為風波逐漸平息之際，已故女星雪莉的哥哥再度發聲，疑似將矛頭指向金秀賢，讓事件再次掀起討論。

根據韓媒報導，南韓檢方日前公布調查結果指出，「橫豎研究所」金世義去年5月公開、聲稱與金賽綸有關的生前音檔，經鑑定後確認為利用AI技術製作的偽造內容；而部分對話紀錄也被發現涉嫌將原本「未知聊天對象」名稱修改為金秀賢。檢方因此依散布不實訊息及涉嫌損害名譽等罪名，正式向法院申請羈押金世義。

消息曝光後，不少支持者認為金秀賢終於迎來有利發展，長期籠罩的負面爭議出現轉機。不過，事件尚未完全落幕，雪莉哥哥卻突然透過個人社群平台發布一張全黑圖片，並寫下耐人尋味的文字：「如果你再次東山再起，那就是第二回合了，選擇權在你手上。」

貼文曝光後立刻引起網友關注，有人留言詢問：「是在說誰？」對此，雪莉哥哥則回覆：「有一個從星星來的傢伙啊。」由於金秀賢過去憑藉韓劇「來自星星的你」紅遍亞洲，外界普遍認為此番言論幾乎直接點名金秀賢。

事實上，這已非雪莉哥哥首次公開提及金秀賢。先前他曾針對雪莉生前拍攝電影REAL提出質疑，指控雪莉當時在拍攝大尺度床戲過程中，曾遭到相關人士施壓，被迫進行超出原先預期的演出內容。

對此，金秀賢所屬經紀公司過去已發表正式聲明駁斥相關說法，強調雪莉從簽約、劇本確認到拍攝前，皆清楚知悉電影內容及演出尺度，並在完全理解且同意的情況下完成拍攝，強調其展現專業演員態度，不存在外界所稱遭強迫情事。

金秀賢和雪莉之間的糾葛難以釐清。（取材自Instagram）
金秀賢和雪莉之間的糾葛難以釐清。（取材自Instagram）

金秀賢 金賽綸 南韓

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