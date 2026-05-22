韓星又爆逃漏稅 李民基火速補繳高額稅金：認知落差非惡意

韓星李民基爆出逃漏稅事件，引發關注。（取材自Instagram）

南韓 演藝圈再傳逃漏稅事件。根據「東亞日報」、「朝鮮日報」等韓媒綜合報導，曾演過「今生是第一次」、「我的出走日記」等劇的41歲實力派男星李民基近日傳出經營「一人工作室」遭國稅廳查稅，被追繳巨額稅金。其經紀公司「Sangyoung Ent」日前發聲澄清，表示絕非惡意逃漏稅，而是「雙方對稅法認知有落差」。

據「噓！星聞」報導，經紀公司在官方聲明中表示：「李民基自出道以來，一直都嚴格遵守稅法並誠實履行納稅義務。在近期接受稅務調查的過程中，我們也透明地提交了相關資料，並誠實配合調查。」

針對被追繳稅款的部分，公司解釋：「這次的調查結果，是因為在工作室營運過程中，對於『費用處理標準』的認定，我方與稅務機關在稅法解讀上產生了差異。我們在此鄭重澄清，絕對沒有故意隱匿所得或以不正當手段逃稅。」並強調公司尊重國稅廳的調查結果，目前已依相關程序在第一時間結清了所有的追繳款項。

最後，公司也向大眾致歉：「對於造成許多人的擔憂，我們深感抱歉。未來為了不再發生類似事件，我們將更嚴密地檢視稅務與會計管理體系，繼續遵守法律與原則。」

事實上，這已不是該公司藝人第一次因為工作室報稅 問題引發關注。先前同門男星李伊庚也曾在經營個人工作室時，收到稅務機關的補稅通知，當時經紀公司同樣表示是因報銷項目的稅法解讀不同所致，並已迅速補繳完畢。