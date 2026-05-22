我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

複製委內瑞拉模式？美起訴卡斯楚極限施壓 BBC分析3走向

SpaceX上市後併特斯拉？分析師預測明年合體

韓星又爆逃漏稅 李民基火速補繳高額稅金：認知落差非惡意

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓星李民基爆出逃漏稅事件，引發關注。（取材自Instagram）
韓星李民基爆出逃漏稅事件，引發關注。（取材自Instagram）

南韓演藝圈再傳逃漏稅事件。根據「東亞日報」、「朝鮮日報」等韓媒綜合報導，曾演過「今生是第一次」、「我的出走日記」等劇的41歲實力派男星李民基近日傳出經營「一人工作室」遭國稅廳查稅，被追繳巨額稅金。其經紀公司「Sangyoung Ent」日前發聲澄清，表示絕非惡意逃漏稅，而是「雙方對稅法認知有落差」。

據「噓！星聞」報導，經紀公司在官方聲明中表示：「李民基自出道以來，一直都嚴格遵守稅法並誠實履行納稅義務。在近期接受稅務調查的過程中，我們也透明地提交了相關資料，並誠實配合調查。」

針對被追繳稅款的部分，公司解釋：「這次的調查結果，是因為在工作室營運過程中，對於『費用處理標準』的認定，我方與稅務機關在稅法解讀上產生了差異。我們在此鄭重澄清，絕對沒有故意隱匿所得或以不正當手段逃稅。」並強調公司尊重國稅廳的調查結果，目前已依相關程序在第一時間結清了所有的追繳款項。

最後，公司也向大眾致歉：「對於造成許多人的擔憂，我們深感抱歉。未來為了不再發生類似事件，我們將更嚴密地檢視稅務與會計管理體系，繼續遵守法律與原則。」

事實上，這已不是該公司藝人第一次因為工作室報稅問題引發關注。先前同門男星李伊庚也曾在經營個人工作室時，收到稅務機關的補稅通知，當時經紀公司同樣表示是因報銷項目的稅法解讀不同所致，並已迅速補繳完畢。

南韓 報稅

上一則

「吻戲卷王」檀健次撲倒盧昱曉 「抵死纏綿」超吸睛

下一則

創新紀錄 王一博探索節目再獲美國「泰利獎」

延伸閱讀

才說退圈又惹禍 韓星張東周吃霸王餐驚動警察

才說退圈又惹禍 韓星張東周吃霸王餐驚動警察
偷稅風波首發聲 白冰稱遭「好兄弟」坑千萬 網酸：賣慘

偷稅風波首發聲 白冰稱遭「好兄弟」坑千萬 網酸：賣慘
華人大麻商涉嫌逃繳710萬銷售稅 業務遍及南加三縣

華人大麻商涉嫌逃繳710萬銷售稅 業務遍及南加三縣
光州事件46年 韓星巴克宣傳「坦克保溫杯」CEO遭解雇

光州事件46年 韓星巴克宣傳「坦克保溫杯」CEO遭解雇

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場