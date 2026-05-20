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趙寅成、黃晸珉聯手打外星人「HOPE」坎城2300張票秒殺

記者陳穎／即時報導
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趙寅成在「HOPE」詮釋滿口髒話的村民。（圖／采昌提供）
趙寅成在「HOPE」詮釋滿口髒話的村民。（圖／采昌提供）

南韓名導羅泓軫繼哭聲後，睽違10年推出全新自編自導鉅作「HOPE」，不僅強勢入選本屆坎城影展主競賽單元，更成為今年唯一闖進競賽的南韓電影，消息一出便引發全球影迷高度關注。

「HOPE」日前在坎城舉行世界首映，2300張門票瞬間秒殺，即便放映版本長達160分鐘、場次更安排在晚間9時30分，現場依舊座無虛席。從映前影人入場開始，觀眾便以長達5分鐘掌聲迎接，放映過程中更不斷爆出驚呼、笑聲與掌聲，氣氛宛如大型感官雲霄飛車。當電影結束、片尾字幕升起，全場更掀起長達7分鐘的熱烈鼓掌與歡呼，成為本屆坎城最受矚目的話題作品之一。

本片集結黃晸珉、趙寅成、鄭好娟，以及麥可法斯賓達（Michael Fassbender）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、泰勒羅素（Taylor Russell）等國際卡司同台飆戲，堪稱夢幻級陣容。

「HOPE」融合科幻、動作、驚悚與黑色喜劇元素，打造規模驚人的視覺奇觀。電影中不僅有外星生物登場，還結合槍戰、飛車追逐、馬匹衝鋒，甚至太空船對決等超狂場面，讓不少觀眾形容像是阿凡達、異形、噤界與進擊的巨人的綜合體。

首映後國際口碑也全面炸裂。「綜藝」盛讚是「史上最偉大、最精采的動作電影」；「好萊塢報導者」形容是「瘋狂又過癮的娛樂之作」；「Deadline」更直言，「HOPE」「超越好萊塢任何科幻電影」。不少影評人甚至看好本片有望成為本屆坎城金棕櫚獎熱門。

值得一提的是，「HOPE」也刷新南韓影史最高製作預算紀錄。

黃晸珉在「HOPE」飾演警察哨所所長。（圖／采昌提供）
黃晸珉在「HOPE」飾演警察哨所所長。（圖／采昌提供）

坎城影展 南韓

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