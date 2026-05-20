高允貞領獎甜喊金宣虎 「假戲真做」緋聞再升溫

金宣虎、高允貞合作「愛情怎麼翻譯？」，讓不少觀眾瘋狂敲碗兩人「假戲真做」。（取材自Instagram）

由南韓 人氣演員金宣虎、高允貞攜手主演的浪漫韓劇 「愛情怎麼翻譯？」開播後收視開紅盤，兩人在劇中火花四射的強烈化學反應，讓不少觀眾瘋狂敲碗希望兩人「假戲真做」。沒想到這股粉紅泡泡疑似燒到現實生活中，近日兩人在社群平台與論壇上，被眼尖網友陸續起底大量「情侶小物」，連女方日前出國斬獲大獎時，都在舞台上公開點名男方，讓熱戀傳聞甚囂塵上。

據「噓！星聞」報導，高允貞於日前現身日本 埼玉貝魯納巨蛋，出席盛大的娛樂頒獎典禮「AsiaStarEntertainerAwards2026」（簡稱ASEA2026）。當天她憑藉精湛演技大放異彩，一舉斬獲「最佳角色獎（女子演員部門）」與「最佳OTT藝人獎」兩項殊榮，成為當晚風光無限的雙料贏家。

首度上台領取角色獎時，高允貞先用流利的日文向全場觀眾致意，隨後感動地表示，光是能受邀出席如此盛大的慶典就已經無比榮幸，沒想到還能抱回這份別具意義的獎項。她同時感性提到，前年為了拍攝「愛情怎麼翻譯？」曾隨劇組遠赴日本取景，如今舊地重遊再度喚醒當時的美好記憶。

然而，當她二度登台發表OTT藝人獎得獎感言時，卻突然對著台下大方高喊：「周浩鎮先生（劇中金宣虎角色），我得獎了！」，隨後她也幽默點名另一部作品「努力克服自卑的我們」中具教煥的角色，俏皮可愛的舉動逗得全場哄堂大笑。由於她與金宣虎正處於緋聞風口浪尖，這番在大型典禮上主動提及對方的舉動，立刻被外界解讀為「藏不住的愛意」，粉紅指數瞬間破表。

事實上，近日南韓各大論壇早就因兩人的熱戀傳聞掀起激烈討論。大批細心粉絲整理出「同款配件懶人包」，發現兩人私底下的隨身用品重疊率高得驚人。其中最引人矚目的，莫過於兩人隨身包包上所掛的娃娃吊飾，不僅造型疑似呼應劇中角色，連吊飾上的金屬扣環，都被發現刻意換成了「愛心造型」，被挪侃是暗中放閃。

此外，兩人也被抓包同步更換了銀白色的全新iPhone17系列手機，並搭配花色相同的黑色鏡頭框防摔殼；在各自發布的私服日常照片中，更數次配戴同款方形腕表，甚至連歌迷贈送的鍵盤按鍵舒壓吊飾，都巧合地出現在彼此的背包上。種種跡象讓CP粉興奮直呼：「這絕對不是巧合」、「拜託直接官宣結婚」。

針對網路傳得沸沸揚揚的戀愛傳聞，雙方經紀公司目前皆保持低調，尚未發表正式聲明。

據悉，金宣虎先前受訪時，就曾大讚高允貞外型討喜、個性相當可愛，更直言在義大利、加拿大與日本朝夕相處的拍攝期間「確實有過心動的時刻」。