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日已婚男星被控性侵 襲胸女網紅強逼口愛辯「她很開心」

記者陳穎／即時報導
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齊藤慎二涉嫌在節目外景車上性侵女網紅。圖／翻攝jNEWS POST SEVEN
齊藤慎二涉嫌在節目外景車上性侵女網紅。圖／翻攝jNEWS POST SEVEN

日本已婚男諧星齊藤慎二日前因涉嫌在節目外景車上性侵女網紅，形象全面崩塌。本月8日案件進行第三次開庭，日本媒體「NEWS POST SEVEN」11日再曝光更多庭審細節，引發外界譁然。

面對檢方指控，齊藤慎二雖承認雙方曾發生性行為，但在法庭上堅稱是「兩情相悅」，甚至主張女方事後曾表示「很開心」，試圖以此撇清責任。根據檢方起訴內容指出，案發當天齊藤慎二在節目錄製使用的外景巴士內，涉嫌對受害女子A小姐連續進行3次性侵行為。不僅強行捏住對方臉頰索吻，還觸摸胸部，最後甚至逼迫對方進行口交。

A小姐出庭時則痛訴，自己當時曾明確喊出「請住手」，但因突如其來的狀況讓她當場陷入恐懼，身體僵住無法反抗，因此未能第一時間激烈掙扎。檢方也強調，齊藤慎二的行為相當惡劣，絕非其所辯稱的「合意關係」。

除了受害者外，節目導演也出庭作證表示，拍攝結束後第6天，製作單位便收到A小姐提出的性侵指控，因此立即聯絡齊藤慎二當時所屬經紀公司確認情況。沒想到齊藤第一時間就坦承「事情屬實」。

日本 性侵

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