孫藝真低胸禮服背後藏辛酸 親吐：太苦了 身體拜託撐住

孫藝真狀態完美，絲毫不需要修圖。(摘自yejinhand Instagram)

南韓 女神孫藝真 8日晚間出席第62屆「百想藝術大賞」，以一襲純白低胸禮服優雅現身，仙氣十足的模樣立刻成為全場焦點。即使升格人妻、人母後，她依舊維持驚人狀態，完美體態與凍齡美貌再度掀起熱議。

不過看似輕鬆駕馭禮服的背後，其實藏著不少努力。孫藝真9日在社群平台發文，親自公開紅毯幕後真相，坦言為了穿上這套禮服，付出相當多心力，「為了穿上禮服努力運動、控制飲食，真的辛苦了！！我的身體啊，拜託可以就這樣維持下去嗎……」

她也不忘感謝造型與妝髮團隊，「還有幫我做造型、妝髮的老師們辛苦了。」真實分享女星維持狀態的辛苦過程，也讓不少粉絲大讚她既自律又真誠。

孫藝真得老公玄彬 此次憑藉「韓國製造」奪下百想視帝，夫妻倆在典禮上的互動也成為另一大亮點。當玄彬上台領獎時，坐在台下的孫藝真立刻拿起手機記錄老公帥氣瞬間，而玄彬致詞時更甜蜜告白：「還有坐在前面的親愛的妻子藝真，以及我們的兒子，謝謝，我愛你們。」閃瞎全場。

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