我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

百想藝術大賞／朴正民鬥李炳憲稱帝 文佳煐退退孫藝真封后

記者廖福生／綜合報導
「後來的我們」文佳煐拿下電影部門女子最優秀演技賞。（取材自微博）
「後來的我們」文佳煐拿下電影部門女子最優秀演技賞。（取材自微博）

2026第62屆百想藝術大賞頒獎典禮8日登場，由申東燁、裴秀智與朴寶劍共同主持。電影部門女子最優秀演技賞由「後來的我們」文佳煐打敗孫藝真等人奪下，男子最優秀演技賞則由「醜得要命」朴正民擊敗李炳憲、具教煥拿獎。

文佳煐上台後先是感謝所有參與電影的人，並感謝與他對戲的具教煥：「謝謝您成為我堅強的後盾與依靠。」最後，她也感性直說「今年剛好是我出道20周年，我想向所有與我人生擦肩而過、造就現在的我的每一段緣分，獻上感謝與祝福。未來我也會努力成長，成為讓大家感到驕傲的演員。」

朴正民憑「醜得要命」奪影帝，他上台笑說：「我真的沒有想過會得獎，所以剛坐在台下時，還在想如果得獎要說些什麼，沒想到真的上台了。」他笑稱曾被封「無冕之王」，因此現在拿了獎，感覺會開始對獎項產生眷戀，「我會成為更加努力演戲的演員」。

另外，電影部門最佳導演獎由「世界的主人」導演尹佳恩奪獎；電影部門作品獎則由朴贊郁執導的「徵人啟弒」奪下。朴贊郁一上台就開玩笑直說：「看到這個結果，我更加確信評審是非常公正的。」

朴贊郁坦言，「徵人啟弒」本來就是一部通滿幽默與冷笑做的作品，因此他認為，無論人生中面臨憤怒或悲傷的時刻，還是需要開開玩笑，甚至透過自嘲來在悲傷與憤怒中找到出口。

百想視帝則不負眾望由玄彬以「韓國製造」拿下。他上台領獎時，台下的愛妻孫藝真笑得合不攏嘴，馬上拿起手機，狂拍老公帥氣的模樣。

玄彬除了感謝劇組和同劇演員，最後特別感謝老婆孫藝真和可愛的兒子，感謝家人成為他最堅強的後盾。鏡頭立刻給孫藝真一個大特寫，孫藝真又開心又感動，喜悅和驕傲全寫在臉上。

被視為死亡之組的電視部門最佳女主角獎，由朴寶英擊敗潤娥、金高銀、朴智賢和申惠善，突圍抱走視后獎座。

朴寶英在tvN電視劇「未知的首爾」中挑戰雙胞胎角色，通過細膩詮釋身分互換後的四種人格狀態，展現神乎其技的演技。

朴寶英領獎時難掩激動，一度哽咽，坦言在接演高難度的劇本後陷入自我懷疑，不確定是否能演得好，「每當那時，只要一看劇本，我就能重新鼓起勇氣。」

玄彬不負眾望奪下百想視帝。(取材自微博)
玄彬不負眾望奪下百想視帝。(取材自微博)

朴正民憑藉「醜得要命」奪下影帝。（取材自IMDb）
朴正民憑藉「醜得要命」奪下影帝。（取材自IMDb）

孫藝真

上一則

「許你星河千里」突換角 張凌赫檔期太滿辭演 丞磊來救場

下一則

唐嫣被嘲AI式演技 新劇收視口碑雙輸 胡歌出手也難救

延伸閱讀

百想藝術大賞／「無冕之王」朴正民奪影帝 文佳煐封后

百想藝術大賞／「無冕之王」朴正民奪影帝 文佳煐封后
百想藝術大賞╱死亡之組 朴寶英擊敗金高銀潤娥抱走視后

百想藝術大賞╱死亡之組 朴寶英擊敗金高銀潤娥抱走視后
百想藝術大賞╱玄彬奪視帝 孫藝真秒變迷妹「手機狂拍」

百想藝術大賞╱玄彬奪視帝 孫藝真秒變迷妹「手機狂拍」
百想藝術大賞／朴志訓、徐粹彬奪電影新人獎

百想藝術大賞／朴志訓、徐粹彬奪電影新人獎

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡