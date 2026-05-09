百想藝術大賞／朴正民鬥李炳憲稱帝 文佳煐退退孫藝真封后

「後來的我們」文佳煐拿下電影部門女子最優秀演技賞。（取材自微博）

2026第62屆百想藝術大賞頒獎典禮8日登場，由申東燁、裴秀智與朴寶劍共同主持。電影部門女子最優秀演技賞由「後來的我們」文佳煐打敗孫藝真 等人奪下，男子最優秀演技賞則由「醜得要命」朴正民擊敗李炳憲、具教煥拿獎。

文佳煐上台後先是感謝所有參與電影的人，並感謝與他對戲的具教煥：「謝謝您成為我堅強的後盾與依靠。」最後，她也感性直說「今年剛好是我出道20周年，我想向所有與我人生擦肩而過、造就現在的我的每一段緣分，獻上感謝與祝福。未來我也會努力成長，成為讓大家感到驕傲的演員。」

朴正民憑「醜得要命」奪影帝，他上台笑說：「我真的沒有想過會得獎，所以剛坐在台下時，還在想如果得獎要說些什麼，沒想到真的上台了。」他笑稱曾被封「無冕之王」，因此現在拿了獎，感覺會開始對獎項產生眷戀，「我會成為更加努力演戲的演員」。

另外，電影部門最佳導演獎由「世界的主人」導演尹佳恩奪獎；電影部門作品獎則由朴贊郁執導的「徵人啟弒」奪下。朴贊郁一上台就開玩笑直說：「看到這個結果，我更加確信評審是非常公正的。」

朴贊郁坦言，「徵人啟弒」本來就是一部通滿幽默與冷笑做的作品，因此他認為，無論人生中面臨憤怒或悲傷的時刻，還是需要開開玩笑，甚至透過自嘲來在悲傷與憤怒中找到出口。

百想視帝則不負眾望由玄彬以「韓國製造」拿下。他上台領獎時，台下的愛妻孫藝真笑得合不攏嘴，馬上拿起手機，狂拍老公帥氣的模樣。

玄彬除了感謝劇組和同劇演員，最後特別感謝老婆孫藝真和可愛的兒子，感謝家人成為他最堅強的後盾。鏡頭立刻給孫藝真一個大特寫，孫藝真又開心又感動，喜悅和驕傲全寫在臉上。

被視為死亡之組的電視部門最佳女主角獎，由朴寶英擊敗潤娥、金高銀、朴智賢和申惠善，突圍抱走視后獎座。

朴寶英在tvN電視劇「未知的首爾」中挑戰雙胞胎角色，通過細膩詮釋身分互換後的四種人格狀態，展現神乎其技的演技。

朴寶英領獎時難掩激動，一度哽咽，坦言在接演高難度的劇本後陷入自我懷疑，不確定是否能演得好，「每當那時，只要一看劇本，我就能重新鼓起勇氣。」

玄彬不負眾望奪下百想視帝。(取材自微博)