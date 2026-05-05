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日AV女優瀨戶環奈色誘「當場冷掉」：對方嘴巴太髒

記者梅衍儂／專訪
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瀨戶環奈年僅21歲，已是成人業界人氣王。(記者梅衍儂／攝影)
瀨戶環奈年僅21歲，已是成人業界人氣王。(記者梅衍儂／攝影)

21歲日本AV女優瀨戶環奈有「千年一遇神乳」封號，她出道前曾1周打8份工，其中印象最深刻的是在牙醫診所當牙助，她坦言曾經性幻想過客人，無奈因為對方「嘴巴太噁心」而美夢破滅。

瀨戶環奈會踏入成人展業是因為想挑戰自己的極限，提到遇過最的大的難關，她說：「比起演技，其實我最大的挑戰是用社群媒體（SNS），我私下不是一直用這些的人，但進了業界，我必須表現自己。」從不擅長展露自我，到增加數以倍計的粉絲，瀨戶環奈笑說：「我有點強迫症，為了每次露臉的表現形式，我花了很多心思，像是每次發文要不要有小花、道早安要用什麼方式，都想了很久」。

而拍攝時的挑戰，她大方透露：「最近一部新作品是我被強暴的情節，拍攝之前我跟男優討論要怎麼強暴我，一邊討論我心裡就有種違和感，『怎麼會跟別人討論如何強暴自己呢』。」

她表示私下喜歡男生在床上強勢一點，坦言比起被動，自己更像小惡魔喜歡襲擊對方，「我都是推倒男生的那一個，比方說突然接近強吻對方，如果男生推開我或是用手抵抗，我就會一臉無辜說『真的不可以嗎』通常這樣對方就會立刻說可以」。

她最想演的情節，就是當醫生身旁的牙助或是護理師，「我想趁醫生不在的時候，偷偷誘惑病人」，這和她出道前的打工有關，「我真的有當過牙助，無論是遞工具還是幫病患操作吸口水的那根管子，都很專業喔」。

提到過往打工經驗，瀨戶環奈害羞說：「我以前真的遇過很帥的客人，我就色色的幻想他，但是我沒有付諸行動，因為，那個人來看牙齒的時候，嘴巴裡面很髒，我就想還是算了。」她大笑說，因為自己當過牙助，很重視口腔健康，擇偶也會特別重視這部分的衛生。

至於出道前做過最色的事，瀨戶環奈笑說：「比起好色，我喜歡撒嬌，如果要說最色的事，不是行為動作上多色，而是氛圍感，我喜歡穿浴衣在和室裡面發生，感覺很棒呢！」

瀨戶環奈來台人氣超高。(記者梅衍儂／攝影)
瀨戶環奈來台人氣超高。(記者梅衍儂／攝影)

瀨戶環奈非常重視另一半的口腔健康。(記者梅衍儂／攝影)
瀨戶環奈非常重視另一半的口腔健康。(記者梅衍儂／攝影)

瀨戶環奈曾當過牙醫助理。(記者梅衍儂／攝影)
瀨戶環奈曾當過牙醫助理。(記者梅衍儂／攝影)

瀨戶環奈來台出席活動，一身甜美造型亮相。(記者梅衍儂／攝影)
瀨戶環奈來台出席活動，一身甜美造型亮相。(記者梅衍儂／攝影)

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