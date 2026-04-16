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避談小S、林志玲世紀重逢 AKIRA：被兒踹醒很幸福

記者梅衍儂／綜合報導
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AKIRA透露兒子現在中、英、日文三種語言同步學習。（圖／日光創意提供）
AKIRA透露兒子現在中、英、日文三種語言同步學習。（圖／日光創意提供）

日前林志玲小S節目世紀重逢，想到對方復出之路不易忍不住激動落淚。林志玲老公AKIRA日前出席飲品活動，被問及此事他態度相當謹慎，表示：「我是旁觀者，不是當事人，沒有辦法表達什麼，畢竟這是很慎重的事情。」

AKIRA顧及小S復出心境仍在調適中，不願多言造成二次傷害。談到近期動向，AKIRA透露將推出全新單曲，直言對自己而言是一次新的挑戰，「在這個年齡還能嘗試新的東西很珍貴」，希望在保留原有風格的同時，也帶給大家不一樣的作品。他坦言目前對宣傳規畫仍未完全準備好，不確定會不會跟另一半一樣到小S節目作客，表示「下次會好好準備再回答」。

他與林志玲育有一子，生活重心幾乎都圍繞孩子，笑說每天早上都被兒子「踹醒」，雖然有點辛苦，但仍覺得可愛又幸福，「小朋友成長只有這段時間，即使是疼痛也甘之如飴」。他提到兒子目前以日文為主，同時學習中文與英文。

AKIRA笑說：「睡前我陪他讀故事書，兒子很喜歡車子，他念出中文『推土機』，我想說我人生什麼時候會用這個詞？其實反而是我跟他一起學習中文的機會。」

小S 林志玲

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