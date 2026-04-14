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出道20年…BIGBANG王者歸來 全球粉絲哭了

娛樂新聞組／綜合報導
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BIGBANG在科切拉音樂節合體演出。(取材自官方YouTube)
BIGBANG在科切拉音樂節合體演出。(取材自官方YouTube)

南韓天團BIGBANG近日登上加州Coachella（科切拉音樂節）舞台，現場成千上萬名韓流樂迷看到王者歸來，興奮激動尖叫。官方轉播YouTube頻道網路留言更是跑得飛快，全球粉絲都不停留言哭泣表情，沒想到終於看到偶像回歸。

BIGBANG出道20周年的第一個合體活動就獻給科切拉，他們帶來一連串經典歌曲，包括「BANG BANG BANG」、「FANTASTIC BABY」還有耳熟能詳的「LIES」、「HARU HARU」，讓死忠粉絲痛哭流涕。

畢竟BIGBANG經過多次重大風波考驗，已經沒了勝利跟T.O.P，先前GD還被捲入吸毒疑雲，好不容易熬到今天，守住了團體的名譽和驕傲。

GD昨在台上霸氣宣布「我們回來了」，大聲也用英文大喊，要讓粉絲嗨翻。太陽更高興到一邊演唱一邊滿地打滾，興奮之情從台上蔓延到全世界。太陽在個人舞台時更大方放送好身材，在「RINGA LINGA」音樂聲中直接脫掉外套打赤膊，結實胸肌與腹肌全被粉絲看光。

此外，全球歌迷在網路留言不停呼喚T.O.P，BIGBANG深知粉絲心意，演出尾聲播放T.O.P的原聲饒舌，被視為送給歌迷的驚喜彩蛋。太陽另拋出新歌預告，BIGBANG的新專輯已經在籌備中，很快就能再和粉絲見面。

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